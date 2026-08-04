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สะเทือนใจ แม่โลมาเสียลูกน้อย อุ้มลูกว่ายน้ำ 6 วัน สุดเศร้าอาลัย พบเพิ่งเสียลูกไป 4 ตัว

          ภาพสะเทือนใจ แม่โลมาอุ้มศพลูกน้อย อายุ 2 สัปดาห์ ว่ายน้ำกลางทะเลอย่างโศกเศร้าถึง 6 วัน ทำใจปล่อยไปไม่ได้ พบเพิ่งเสียลูกไป 4 ตัว 

ลูกโลมาตาย

          วันที่ 3 สิงหาคม 2569 เว็บไซต์อินดิเพนเดนท์ รายงานภาพสุดสะเทือนใจของแม่โลมาที่อุ้มลูกน้อยแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรอินเดียด้วยความโศกเศร้านานถึง 6 วัน หลังจากสูญเสียลูกโลมาที่เพิ่งเกิดได้เพียง 2 สัปดาห์

          ภาพดังกล่าวถูกบันทึกได้จากโดรนของศูนย์วิจัยทางทะเล Geographe ซึ่งเป็นองค์กรอนุรักษ์ของออสเตรเลีย ก่อนจะนำมาเปิดเผยทางเพจของศูนย์วิจัย โดยจะพบว่าแม่โลมาที่ชื่อ แฟรกเกิล อุ้มลูกน้อยว่ายน้ำไปอย่างโศกเศร้า ราวกับต้องการใช้ช่วงเวลานี้เพื่อไว้อาลัยแก่ลูกของมัน โดยก่อนหน้านี้แม่โลมาก็เพิ่งสูญเสียลูกไป 4 ตัว 

ลูกโลมาตาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Geographe Marine Research

          ในช่วงเวลานี้จะพบว่าโลมาตัวอื่น ๆ ได้เข้ามาว่ายน้ำเคียงข้างไปกับแม่โลมาที่กำลังโศกเศร้า แสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของครอบครัวที่พวกมันมี

ลูกโลมาตาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Geographe Marine Research

ลูกโลมาตาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Geographe Marine Research

          ด้านนักวิจัยเปิดเผยว่า การมีลูกในช่วงฤดูหนาวนั้นนับเป็นความท้าทายต่อการอยู่รอดของลูกโลมา และพวกเขาก็รู้ว่าวันนี้จะต้องมาถึง เมื่อสังเกตพบอัตราการหายใจที่สูงผิดปกติของลูกโลมาในช่วงก่อนหน้านี้ โดยเมื่อลูกของมันจากไป แม่โลมาจะอุ้มลูกว่ายน้ำไปด้วยกันเพื่อไว้อาลัย ซึ่งอาจใช้เวลาหลายวันกว่าที่มันจะยอมปล่อยลูกไป และยอมกินอาหารเพื่อความอยู่รอดอีกครั้ง 



ขอบคุณข้อมูลจาก Independent, Geographe Marine Research



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