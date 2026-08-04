สะพรึง ยึดซากเครื่องในไก่เถื่อนกว่า 25 ตัน มูลค่ากว่า 1.25 ล้าน ขนมาเป็นคันรถ !

ตรวจยึดเครื่องในไก่แช่แข็ง เถื่อน กว่า 25 ตัน ลักลอบข้ามแดนจากมาเลเซีย จับยึดพร้อมของกลาง รวมมูลค่ากว่า 1.25 ล้าน
วันที่ 4 สิงหาคม 2569 เพจ กรมศุลกากร : The Customs Department รายงานว่า กรมศุลกากร โดยด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร-ตำรวจ และด่านกักกันสัตว์นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก ออกลาดตระเวนตามเส้นทางที่อาจใช้เพื่อขนส่งสินค้าลักลอบศุลกากร ในวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา หลังได้รับทราบข้อมูลการข่าวว่าจะมีการลักลอบขนสินค้าประเภทซากสัตว์จากประเทศมาเลเซีย บริเวณริมแม่น้ำโก-ลก อ.แว้ง จ.นราธิวาส
โดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถบรรทุกต้องสงสัย 2 คัน จึงทำการหยุดรถขอตรวจสอบ พบภายในรถมี "เครื่องในไก่แช่แข็ง" บรรจุกระสอบ มีเมืองกำเนิดประเทศต่างประเทศ กว่า 25 ตัน มูลค่ารวมกว่า 1.25 ล้านบาท แต่ไม่ปรากฏหลักฐานการซื้อขายหรือการผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง จึงตรวจยึดรถบรรทุก พร้อมของกลางและผู้ขับขี่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมศุลกากร : The Customs Department
กรณีดังกล่าวเป็นความผิดฐานนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกอบพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
สำหรับของกลางนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจยึดไว้ก่อน ณ ด่านศุลกากรสุไหงโกลก ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอการส่งมอบของกลาง เพื่อดำเนินการทำลายซากของกลาง ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมศุลกากร : The Customs Department
ภาพจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภาพจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมศุลกากร : The Customs Department,
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์