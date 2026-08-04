สถานทูต เผยภาพเคลื่อนย้ายร่าง ฮลุน โซโล่ - พี่ชายอัปเดต กำหนดการถึงไทย

สถานทูตเผยภาพ เคลื่อนย้ายศพ ฮลุน โซโล่ แจ้งกำหนดการส่งร่างกลับไทยกับครอบครัวแล้ว ยันยังติดตามผลชันสูตร และการส่งของส่วนตัวจากทางจอร์เจีย
วันที่ 4 สิงหาคม 2569 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เปิดเผยความคืบหน้าในการเคลื่อนย้ายร่างของ นายบวรทัต เป็งสุข หรือ ฮลุน โซโล่ เพื่อเตรียมขนส่งกลับประเทศไทย โดยเมื่อเวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจีย และผู้แทนบริษัทผู้รับขนส่ง ได้ร่วมตรวจสอบการบรรจุร่างของนายบวรทัต โดยได้แจ้งกำหนดการส่งร่างกลับแก่ญาติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยตรงแล้ว
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดตามผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการ และการส่งสิ่งของส่วนตัวจากฝ่ายจอร์เจียอย่างใกล้ชิดต่อไป
ขณะที่พี่ชายของ ฮลุน โซโล่ โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งความคืบหน้าในการนำร่างของน้องชายกลับไทย โดยเผยว่าร่างของน้องจะเดินทางออกจากประเทศจอร์เจีย ในวันที่ 5 สิงหาคม และมีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 6 สิงหาคม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Ankara
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Ankara
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตจะเดินทางไปกำกับดูแลการนำส่งร่างของน้องที่สนามบินในกรุงทบิลิซี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนเดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่ และจะยังคงติดตามความคืบหน้ากับทางการจอร์เจียอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตได้มีหนังสือถึงทางการจอร์เจียเพื่อขอให้เร่งจัดส่งผลการชันสูตรพลิกศพและผลการตรวจพิษวิทยา (Toxicology Report) ให้แก่ทางการไทยโดยเร็วที่สุด รวมถึงได้ประสานขอให้เร่งดำเนินการส่งของใช้ส่วนตัวของน้องกลับประเทศไทยโดยเร็วเช่นกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
นอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัครชาวไทยและว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำประเทศจอร์เจีย ร่วมติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างเรียบร้อย
ทางครอบครัวขอขอบพระคุณกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน อาสาสมัครชาวไทย รวมถึงทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอด
หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม ทางครอบครัวจะแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยเร็วที่สุด ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ส่งถึงน้องและครอบครัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
ขอบคุณข้อมูลจาก Royal Thai Embassy, Ankara