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สถานทูต เผยภาพเคลื่อนย้ายร่าง ฮลุน โซโล่ - พี่ชายอัปเดต กำหนดการถึงไทย
           สถานทูตเผยภาพ เคลื่อนย้ายศพ ฮลุน โซโล่ แจ้งกำหนดการส่งร่างกลับไทยกับครอบครัวแล้ว ยันยังติดตามผลชันสูตร และการส่งของส่วนตัวจากทางจอร์เจีย 

ฮลุน โซโล่

           วันที่ 4 สิงหาคม 2569 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เปิดเผยความคืบหน้าในการเคลื่อนย้ายร่างของ นายบวรทัต เป็งสุข หรือ ฮลุน โซโล่ เพื่อเตรียมขนส่งกลับประเทศไทย โดยเมื่อเวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจีย และผู้แทนบริษัทผู้รับขนส่ง ได้ร่วมตรวจสอบการบรรจุร่างของนายบวรทัต โดยได้แจ้งกำหนดการส่งร่างกลับแก่ญาติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยตรงแล้ว 
           
           ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดตามผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการ และการส่งสิ่งของส่วนตัวจากฝ่ายจอร์เจียอย่างใกล้ชิดต่อไป
           
           ขณะที่พี่ชายของ ฮลุน โซโล่ โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งความคืบหน้าในการนำร่างของน้องชายกลับไทย โดยเผยว่าร่างของน้องจะเดินทางออกจากประเทศจอร์เจีย ในวันที่ 5 สิงหาคม และมีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 6 สิงหาคม

ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Ankara

ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Ankara

           เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตจะเดินทางไปกำกับดูแลการนำส่งร่างของน้องที่สนามบินในกรุงทบิลิซี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนเดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่ และจะยังคงติดตามความคืบหน้ากับทางการจอร์เจียอย่างต่อเนื่อง
           
           ในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตได้มีหนังสือถึงทางการจอร์เจียเพื่อขอให้เร่งจัดส่งผลการชันสูตรพลิกศพและผลการตรวจพิษวิทยา (Toxicology Report) ให้แก่ทางการไทยโดยเร็วที่สุด รวมถึงได้ประสานขอให้เร่งดำเนินการส่งของใช้ส่วนตัวของน้องกลับประเทศไทยโดยเร็วเช่นกัน

ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
           
           นอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัครชาวไทยและว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำประเทศจอร์เจีย ร่วมติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างเรียบร้อย
           
           ทางครอบครัวขอขอบพระคุณกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน อาสาสมัครชาวไทย รวมถึงทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอด
           
           หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม ทางครอบครัวจะแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยเร็วที่สุด ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ส่งถึงน้องและครอบครัว 

ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่

ขอบคุณข้อมูลจาก Royal Thai Embassy, Ankara

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สถานทูต เผยภาพเคลื่อนย้ายร่าง ฮลุน โซโล่ - พี่ชายอัปเดต กำหนดการถึงไทย อัปเดตล่าสุด 4 สิงหาคม 2569 เวลา 19:58:20 1,545 อ่าน
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