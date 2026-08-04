ช็อก ! ซอฟวัน อาแว นักเตะเอฟซี ยะลา ถูกฟ้าผ่ากลางสนามดับ ขณะลงเตะโกลก เอฟเอ คัพ

ซอฟวัน อาแว นักเตะเอฟซี ยะลา เสียชีวิต หลังถูกฟ้าผ่ากลางสนาม ขณะลงเตะรายการโกลก เอฟเอ คัพ คนช็อกทั้งสนาม เผยยังมีนักเตะอยู่ รพ.
วันที่ 4 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊ก ที่นี่นราธิวาส - This is Narathiwat รายงานว่า เกิดเหตุนักฟุตบอลโดนฟ้าผ่า ในการแข่งขันฟุตบอลรายการโกลก เอฟเอ คัพ ที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ในช่วงเย็นที่ผ่านมา โดยขณะนี้พบมีนักเตะเสียชีวิต 1 ราย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Abdul Basir Chepor
โดยทางสโมสรเอฟซี ยะลา ได้โพสต์แสดงความเสียใจกับการจากไปของ ซอฟวัน อาแว นักเตะใหม่ของเอฟซี ยะลา ซึ่งเป็นอดีตนักเตะหมายเลข 17 ของปัตตานี เอฟซี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FC YALA เอฟซี ยะลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pattani FC
ด้านผู้ใช้เฟซบุ๊ก อลงกรณ์ บุนนาค เปิดเผยว่ามีนักเตะที่ถูกฟ้าผ่าด้วยกันหลายคน โดยมี 9 คนที่ต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาล และเสียชีวิต 1 คน คือ ซอฟวัน อาแว พร้อมเล่าว่า ช่วงที่เกิดฟ้าผ่าตนอยู่ในห้องกรรมการผู้ตัดสิน กำลังละหมาดอยู่ หลังจากที่ละหมาดเสร็จไม่ถึง 2 นาทีก็ได้ยินเสียงฟ้าผ่าลงมาครั้งเดียวและดังมาก ๆ ตนเดินออกมาจากห้อง ไม่คิดว่าคนที่โดนฟ้าผ่าจะเป็นซอฟวัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นรายการไหน ๆ หรือพื้นที่ใด หากมีฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจ ตนอยากขอให้ผหยุดการแข่งขันก่อนเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาและบุคคลอื่น ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FC YALA เอฟซี ยะลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FC YALA เอฟซี ยะลา