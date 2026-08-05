HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ประกาศขายโรงเจ 15 ล้าน คนงง ขายศาลเจ้าได้ด้วยหรือ ก่อนรู้สาเหตุทำไมทำได้

            มิติใหม่การขายบ้าน เมื่อมีคนประกาศขายโรงเจ 15 ล้าน ส่วนบ้านตรงข้ามราคา 9 ล้าน คนงง ทำได้ด้วยหรือ ก่อนมีคนชี้แจงว่า ทำไมถึงขายได้

ขายโรงเจ 15 ล้าน

            วันที่ 5 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊ก Kittituch Suksathit มีการประกาศขายโรงเจแห่งหนึ่ง ราคา 15 ล้านบาท ส่วนบ้านตรงข้ามโรงเจ ขาย 9 ล้าน ทำเอาโซเชียลเน็ตเวิร์กฮือฮา แชร์กันไปกว่า 1 พันครั้ง เนื่องจากไม่เคยเห็นใครประกาศขายศาลเจ้ามาก่อน

ขายโรงเจ 15 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kittituch Suksathit

ขายโรงเจ 15 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kittituch Suksathit

            ส่วนคอมเมนต์เข้ามาให้ความรู้ว่า โรงเจเป็นของเอกชน ไม่ได้เป็นของรัฐ จึงสามารถซื้อขายได้ตามปกติ ซึ่งในปัจจุบัน คนรุ่นพ่อแม่ที่ทำให้โรงเจบูม ต่างล้มหายตายจากกันไปหมดแล้ว และคนรุ่นนี้ไม่เข้าโรงเจแล้ว


ขายโรงเจ 15 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kittituch Suksathit

ขายโรงเจ 15 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kittituch Suksathit


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกาศขายโรงเจ 15 ล้าน คนงง ขายศาลเจ้าได้ด้วยหรือ ก่อนรู้สาเหตุทำไมทำได้ อัปเดตล่าสุด 5 สิงหาคม 2569 เวลา 13:35:44 21,138 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 ของขวัญวันแม่ คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ลงทะเบียนค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดาราไทย
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ที่เที่ยววันแม่ 2569 วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนสิงหาคม 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณเดชน์ ญาญ่า วันแม่แห่งชาติ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย