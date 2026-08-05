ประกาศขายโรงเจ 15 ล้าน คนงง ขายศาลเจ้าได้ด้วยหรือ ก่อนรู้สาเหตุทำไมทำได้

มิติใหม่การขายบ้าน เมื่อมีคนประกาศขายโรงเจ 15 ล้าน ส่วนบ้านตรงข้ามราคา 9 ล้าน คนงง ทำได้ด้วยหรือ ก่อนมีคนชี้แจงว่า ทำไมถึงขายได้
วันที่ 5 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊ก Kittituch Suksathit มีการประกาศขายโรงเจแห่งหนึ่ง ราคา 15 ล้านบาท ส่วนบ้านตรงข้ามโรงเจ ขาย 9 ล้าน ทำเอาโซเชียลเน็ตเวิร์กฮือฮา แชร์กันไปกว่า 1 พันครั้ง เนื่องจากไม่เคยเห็นใครประกาศขายศาลเจ้ามาก่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kittituch Suksathit
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kittituch Suksathit
ส่วนคอมเมนต์เข้ามาให้ความรู้ว่า โรงเจเป็นของเอกชน ไม่ได้เป็นของรัฐ จึงสามารถซื้อขายได้ตามปกติ ซึ่งในปัจจุบัน คนรุ่นพ่อแม่ที่ทำให้โรงเจบูม ต่างล้มหายตายจากกันไปหมดแล้ว และคนรุ่นนี้ไม่เข้าโรงเจแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kittituch Suksathit
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kittituch Suksathit