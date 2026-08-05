เปิดขั้นตอนการส่งร่างผู้ล่วงลับข้ามประเทศ หลังจอร์เจียกำลังจะส่งฮลุน โซโล่กลับไทย

เปิดขั้นตอนการส่งศพข้ามประเทศ ตามหลักการ ต้องมีอะไรบ้าง หลังจากที่กำลังจะมีการส่งร่างฮลุน โซโล่ ข้ามประเทศ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Ankara
ในตอนนี้ทางจอร์เจียมีการส่งร่างของฮลุน โซโล่ มายังประเทศไทย เพื่อให้ครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนา อำลาเป็นครั้งสุดท้าย
วันที่ 5 สิงหาคม 2569 กระปุกดอทคอม นำเสนอถึงขั้นตอนการส่งศพระหว่างประเทศ เป็นข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก คณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ที่เขียนไว้ในปี 2563 ว่า
หากท่านมีความจำเป็นที่จะต้องขนส่งศพ ขึ้นเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ การลำเลียงศพนั้น ศพจะต้องแพคมาเรียบร้อยอยู่ในโลงเหล็กที่ซีล (seal) ปิดสนิท แล้วมีกล่องกระดาษทับอีก โดยจะมีสติ๊กเกอร์ติดไว้ว่า Human Remains , HANDLE WITH EXTREME CARE จากทางสายการบินนั้น ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Ankara
ขั้นตอนต่าง ๆ การลำเลียงศพ จะดำเนินพิธีการศุลกากรตามปกติ โดยสายการบินจะได้รับแจ้งว่าเป็น สินค้าพิเศษ (human remain), สายการบินในโซนเอเชียค่อนข้างให้เกียรติกับศพที่จะนำขน โดยจะแยกโหลดต่างหากบน ULD (unit load devise) จะเป็นตู้เป็นแผ่นก็ว่ากันไป และอยู่ห่างจากการขนส่งสินค้าแบบอื่นที่ไม่เหมาะสม
เมื่อทำการโหลดเสร็จแล้ว เราจะแจ้งให้นักบินทราบว่าไฟล์นี้มีศพเป็นสินค้าพิเศษ ผู้โดยสารจะไม่ทราบหรอกครับ ยกเว้นลูกเรือเท่านั้น