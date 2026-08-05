ถังป๊อปคอร์นแบบใหม่ เห็นแล้วรู้สึกคุ้น ๆ พ่อบ้านอยากซื้อให้ภรรยากินเพียบ คิดดีไม่ได้

ไวรัลถังป๊อปคอร์นแบบใหม่ เห็นแล้วรู้สึกคุ้น ๆ พ่อบ้านอยากซื้อให้ภรรยากินเพียบ คิดดีไม่ได้เลย มันใช่แน่หรือ ?
วันที่ 4 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊ก Ratipong Natthawirojchanadit มีการโพสต์ภาพถังใส่ข้าวโพดคั่ว หรือ ป๊อปคอร์น ของโรงหนังแห่งหนึ่ง เห็นแวบแรกแล้วคิดดีไม่ได้ ทำไมถังมันคุ้น ๆ เหมือนเคยเห็นที่ไหน แถมไม่ใช่ถังในแบบที่เคยใช้มาก่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ratipong Natthawirojchanadit
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ratipong Natthawirojchanadit
ที่พีคกว่านั้น ลายบนถังก็เป็นรูปน้องหมา เห็นแล้วได้แต่คิดในใจว่า ถังนี้สำหรับเราแน่นะ? ส่วนบางคนก็แซวว่า อยากซื้อถังนี้ให้ภรรยามากินจริง ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ratipong Natthawirojchanadit