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ถังป๊อปคอร์นแบบใหม่ เห็นแล้วรู้สึกคุ้น ๆ พ่อบ้านอยากซื้อให้ภรรยากินเพียบ คิดดีไม่ได้

          ไวรัลถังป๊อปคอร์นแบบใหม่ เห็นแล้วรู้สึกคุ้น ๆ พ่อบ้านอยากซื้อให้ภรรยากินเพียบ คิดดีไม่ได้เลย มันใช่แน่หรือ ?

ถังป๊อปคอร์น

          วันที่ 4 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊ก Ratipong Natthawirojchanadit มีการโพสต์ภาพถังใส่ข้าวโพดคั่ว หรือ ป๊อปคอร์น ของโรงหนังแห่งหนึ่ง เห็นแวบแรกแล้วคิดดีไม่ได้ ทำไมถังมันคุ้น ๆ เหมือนเคยเห็นที่ไหน แถมไม่ใช่ถังในแบบที่เคยใช้มาก่อน

ถังป๊อปคอร์น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ratipong Natthawirojchanadit 

ถังป๊อปคอร์น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ratipong Natthawirojchanadit

          ที่พีคกว่านั้น ลายบนถังก็เป็นรูปน้องหมา เห็นแล้วได้แต่คิดในใจว่า ถังนี้สำหรับเราแน่นะ? ส่วนบางคนก็แซวว่า อยากซื้อถังนี้ให้ภรรยามากินจริง ๆ

ถังป๊อปคอร์น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ratipong Natthawirojchanadit


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ถังป๊อปคอร์นแบบใหม่ เห็นแล้วรู้สึกคุ้น ๆ พ่อบ้านอยากซื้อให้ภรรยากินเพียบ คิดดีไม่ได้ โพสต์เมื่อ 5 สิงหาคม 2569 เวลา 10:28:40 2,405 อ่าน
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