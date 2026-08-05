สุวรรณภูมิเปิดคลิปฟาด หลังจีนดราม่า ปมคนจีน 22 คนถูกปฏิเสธขึ้นเครื่อง พบที่แท้เป็นกลุ่มซาแซง ไล่ตามศิลปินจนก่อความวุ่นวาย - ฝ่าฝืนมาตรการความปลอดภัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suvarnabhumi Airport
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suvarnabhumi Airport
"ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขออภัยต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุผู้โดยสารที่ก่อความวุ่นวายและฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัย พร้อมยืนยันการลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
ตามที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) นั้น ทสภ. ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้
ต่อมากลุ่มแฟนคลับยังคงติดตามศิลปินและก่อความวุ่นวายอย่างต่อเนื่อง จนถึงบริเวณห้องพักรอผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง (Hold Room) เมื่อถึงบริเวณตรวจเอกสารเดินทางก่อนขึ้นอากาศยาน กลุ่มแฟนคลับไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจบัตรโดยสาร โดยพยายามรีบตามศิลปินเพื่อจะขึ้นอากาศยานพร้อมกัน และได้ติดตามไปถึงสะพานเทียบเครื่องบินจนกระทั่งศิลปินได้ขึ้นเครื่องบิน
เจ้าหน้าที่สายการบินจึงมีความจำเป็นต้องปิดประตูอากาศยานเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารกลุ่มแฟนคลับที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจบัตรโดยสาร ซึ่งอยู่รวมตัวบริเวณหน้าประตูอากาศยานบนสะพานเทียบเครื่องบิน เข้าไปภายในอากาศยานเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงร่วมกับเจ้าหน้าที่สายการบินผลักดันกลุ่มแฟนคลับกลับเข้าไปรอภายในห้องพักรอผู้โดยสาร
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่สายการบินจึงได้ตัดสินใจปฏิเสธการเดินทางของกลุ่มแฟนคลับจำนวนทั้งสิ้น 22 คน เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและระเบียบของสายการบิน โดยเจ้าหน้าที่สายการบินเกรงว่ากลุ่มแฟนคลับอาจไปก่อความวุ่นวายภายในอากาศยาน จนไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้หลังจากออกเดินทางไปแล้ว จึงส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวเกิดความล่าช้า
อย่างไรก็ตาม มีแฟนคลับจำนวน 12 คน ยินยอมดำเนินการนำสัมภาระออกจากระบบการขนส่ง (Offload) และกลุ่มแฟนคลับจำนวน 10 คน ไม่ยินยอมดำเนินการดังกล่าว และแสดงอาการไม่พอใจต่อการปฏิเสธการเดินทางและมีพฤติกรรมยั่วยุเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติงาน จนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งในระหว่างควบคุมสถานการณ์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปรากฏในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทสภ. จะส่งต่อการดูแลให้เจ้าหน้าที่สายการบินดำเนินการต่อไป
แม้ว่าการเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบิน แต่ ทสภ. ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและข้อบังคับของ ทสภ.
ทั้งนี้ น.อ. ชนันนัทธ์ รอดกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทสภ. จึงได้สั่งการให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้ว พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ควบคุมอารมณ์ และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ์ นอกจากนี้จะนำเหตุการณ์ในครั้งนี้มาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีก
ทสภ. ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอยืนยันว่าจะยกระดับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเหมาะสม"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suvarnabhumi Airport
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suvarnabhumi Airport
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suvarnabhumi Airport
วันที่ 5 สิงหาคม 2569 สื่อภาษาจีนหลายแห่งรายงานข่าวกรณีผู้โดยสารชาวจีน 22 คน ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องบิน เที่ยวบินกรุงเทพฯ-ปักกิ่ง ซึ่งกลายเป็นดราม่าเดือดในสังคมออนไลน์จีน โดยเฉพาะเมื่อพบว่าเจ้าหน้าที่บางรายแสดงท่าทีไม่เหมาะสมต่อกลุ่มผู้โดยสารดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์จากท่าอากาศสุวรรณภูมิต่อเหตุการณ์นี้ได้เปิดโปงให้เห็นเรื่องราวทั้งหมด ว่าแท้จริงแล้วคนกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มแฟนคลับศิลปินจีนที่ก่อความวุ่นวายและฝ่าฝืนมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suvarnabhumi Airport
โดยทางท่าอากาศสุวรรณภูมิได้เปิดคลิปบันทึกภาพพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับชาวจีน 22 คน ที่ก่อความวุ่นวายตั้งแต่บริเวณหน้าเลานจ์ ทั้งพยายามบุกเลาจน์ทั้งที่ไม่มีสิทธิ์เข้า ไปจนถึงก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน พบว่ากลุ่มดังกล่าวพากันกรูเข้าไปประชิดตัวศิลปิน ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจตั๋ว-เอกสาร และยังไล่ตามไปจนถึงบริเวณสะพานเทียบเครื่องบินจนกระทบต่อผู้โดยสารรายอื่น สุดท้ายเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจปิดประตูเครื่องบิน ปฏิเสธไม่ให้เดินทาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suvarnabhumi Airport
อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์จากทางสนามบินยังยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและข้อบังคับของทางสนามบิน ซึ่งได้มีการลงโทษทางวินัยแล้ว รวมถึงทางสนามบินต้องขออภัยต่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วย
โดยแถลงการณ์ทั้งหมด มีดังนี้...
"ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขออภัยต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุผู้โดยสารที่ก่อความวุ่นวายและฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัย พร้อมยืนยันการลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
ตามที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) นั้น ทสภ. ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 เวลา 23.00 น. กลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 674 เส้นทาง ทสภ. ปลายทางกรุงปักกิ่ง ได้ติดตามศิลปินซึ่งจะเดินทางไปเที่ยวบินเดียวกัน โดยได้ติดตามศิลปินดังกล่าวเข้าไปในบริเวณห้องรับรองผู้โดยสาร (Lounge) ซึ่งกลุ่มแฟนคลับดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปใช้บริการได้ เจ้าหน้าที่สายการบินไทยจึงได้ประสานร้องขอกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าควบคุมสถานการณ์ โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เชิญกลุ่มแฟนคลับออกจากบริเวณห้องรับรอง
ต่อมากลุ่มแฟนคลับยังคงติดตามศิลปินและก่อความวุ่นวายอย่างต่อเนื่อง จนถึงบริเวณห้องพักรอผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง (Hold Room) เมื่อถึงบริเวณตรวจเอกสารเดินทางก่อนขึ้นอากาศยาน กลุ่มแฟนคลับไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจบัตรโดยสาร โดยพยายามรีบตามศิลปินเพื่อจะขึ้นอากาศยานพร้อมกัน และได้ติดตามไปถึงสะพานเทียบเครื่องบินจนกระทั่งศิลปินได้ขึ้นเครื่องบิน
เจ้าหน้าที่สายการบินจึงมีความจำเป็นต้องปิดประตูอากาศยานเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารกลุ่มแฟนคลับที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจบัตรโดยสาร ซึ่งอยู่รวมตัวบริเวณหน้าประตูอากาศยานบนสะพานเทียบเครื่องบิน เข้าไปภายในอากาศยานเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงร่วมกับเจ้าหน้าที่สายการบินผลักดันกลุ่มแฟนคลับกลับเข้าไปรอภายในห้องพักรอผู้โดยสาร
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่สายการบินจึงได้ตัดสินใจปฏิเสธการเดินทางของกลุ่มแฟนคลับจำนวนทั้งสิ้น 22 คน เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและระเบียบของสายการบิน โดยเจ้าหน้าที่สายการบินเกรงว่ากลุ่มแฟนคลับอาจไปก่อความวุ่นวายภายในอากาศยาน จนไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้หลังจากออกเดินทางไปแล้ว จึงส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวเกิดความล่าช้า
อย่างไรก็ตาม มีแฟนคลับจำนวน 12 คน ยินยอมดำเนินการนำสัมภาระออกจากระบบการขนส่ง (Offload) และกลุ่มแฟนคลับจำนวน 10 คน ไม่ยินยอมดำเนินการดังกล่าว และแสดงอาการไม่พอใจต่อการปฏิเสธการเดินทางและมีพฤติกรรมยั่วยุเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติงาน จนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งในระหว่างควบคุมสถานการณ์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปรากฏในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทสภ. จะส่งต่อการดูแลให้เจ้าหน้าที่สายการบินดำเนินการต่อไป
แม้ว่าการเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบิน แต่ ทสภ. ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและข้อบังคับของ ทสภ.
ทั้งนี้ น.อ. ชนันนัทธ์ รอดกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทสภ. จึงได้สั่งการให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้ว พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ควบคุมอารมณ์ และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ์ นอกจากนี้จะนำเหตุการณ์ในครั้งนี้มาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีก
ทสภ. ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอยืนยันว่าจะยกระดับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเหมาะสม"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suvarnabhumi Airport
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suvarnabhumi Airport
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suvarnabhumi Airport
ขอบคุณข้อมูลจาก Suvarnabhumi Airport