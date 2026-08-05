ไขปริศนาคาใจ แตะบัตรเข้าสถานีรถไฟฟ้า แล้วออกสถานีเดียวกัน แบบนี้เสียเงินไหม พร้อมเหตุผลที่เป็นแบบนี้ แก้ปัญหาอะไรบ้าง
เชื่อว่าใครหลายคนก็เคยสงสัย สมมติเราเสียบตั๋วเข้าสถานีรถไฟฟ้า แล้วออกสถานีเดียวกัน ไม่ได้เดินทางไปแม้แต่สถานีเดียว แบบนี้จะเสียเงินไหม ?
วันที่ 4 สิงหาคม 2569 ในกลุ่มคนขึ้นรถไฟฟ้า มีการตั้งคำถามนี้ขึ้นมา ทำให้ทราบว่า การเข้าออกรถไฟฟ้าสถานีเดิม จะเสียเงินขั้นต่ำของค่าโดยสาร ไม่ได้หมายความว่าเข้าออกฟรี จึงเกิดคำถามขึ้นมาอีกว่า แล้วทำไมถึงต้องเสียเงินด้วย ทั้งที่ไม่ได้เดินทาง ?
หนึ่งในคอมเมนต์ที่บอกเหตุผลเอาไว้ คือ ป้องกันการเข้าไปตากแอร์ในรถไฟฟ้า นั่งแช่รถแล้ววนกลับมายังสถานีเดิม แถมในบางครั้งยังทำเป็นสถานที่นั่งทำงานแบบเคลื่อนที่ได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็น MRT จะเสียเงิน 17 บาท ยกเว้นถ้าแตะบัตร EMV เข้าออกภายใน 5 นาที จะไม่เสียค่าบริการ
อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็น MRT จะเสียเงิน 17 บาท ยกเว้นถ้าแตะบัตร EMV เข้าออกภายใน 5 นาที จะไม่เสียค่าบริการ
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อีกเหตุผลหนึ่งคือ ถ้าหากไม่คิดเงิน จะทำให้มีคนเดินเข้าออกในตัวสถานี ข้ามไปอีกฝั่งได้อย่างสบาย ๆ จนเกิดความแออัดได้