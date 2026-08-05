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BEM แจงแล้ว เหตุผู้โดยสารแตกตื่น MRT อิสรภาพ ต้นตอจากพาวเวอร์แบงก์ลุกไหม้

          BEM ชี้แจงเหตุผู้โดยสารแตกตื่นภายในรถไฟฟ้า MRT สถานีอิสรภาพ หลังพาวเวอร์แบงก์ในกระเป๋าสัมภาระเกิดความร้อนและลุกไหม้ ก่อนควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว เปิดให้บริการได้ตามปกติ

พาวเวอร์แบงก์ไหม้

          วันที่ 4 สิงหาคม 2569 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ชี้แจงกรณีเกิดเหตุผู้โดยสารจำนวนหนึ่งรีบอพยพออกจากขบวนรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน บริเวณสถานีอิสรภาพ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 4 สิงหาคม 2569 จนสร้างความแตกตื่นให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ โดยระบุว่าสาเหตุเกิดจากพาวเวอร์แบงก์ของผู้โดยสารเกิดความร้อนและลุกไหม้ภายในกระเป๋าสัมภาระ

          BEM ระบุว่า หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วน พร้อมดำเนินการอพยพผู้โดยสารออกจากขบวนรถทันที เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ก่อนเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว

พาวเวอร์แบงก์ไหม้
ภาพจาก Amnat Phuthamrong / shutterstock.com

          จากการตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่าต้นเหตุเกิดจากพาวเวอร์แบงก์ที่อยู่ภายในกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสาร ซึ่งเกิดความร้อนสะสมจนลุกไหม้ อย่างไรก็ตาม ขบวนรถไฟฟ้าไม่ได้รับความเสียหาย และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว

          ภายหลังการตรวจสอบและควบคุมสถานการณ์แล้ว รถไฟฟ้า MRT สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ พร้อมกันนี้ BEM ได้กล่าวขออภัยผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และย้ำว่าความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของการให้บริการเสมอ


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BEM แจงแล้ว เหตุผู้โดยสารแตกตื่น MRT อิสรภาพ ต้นตอจากพาวเวอร์แบงก์ลุกไหม้ อัปเดตล่าสุด 5 สิงหาคม 2569 เวลา 13:17:59 1,423 อ่าน
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