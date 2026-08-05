แฟน ๆ ช็อก นางฟ้านักดำน้ำ จากไปกะทันหัน แม่แจ้งข่าว ลูกสาวสิ้นสุดการเดินทางของชีวิต

อินฟลูฯ สาวสวย นางฟ้านักดำน้ำ เสียชีวิต แฟน ๆ ช็อกรู้ข่าวร้ายกะทันหัน แม่แจ้งข่าวเศร้าหลังลูกสาวสิ้นสุดการเดินทางของชีวิต
ภาพจาก Instagram leerunrun1121
ภาพจาก Instagram leerunrun1121
ภาพจาก Instagram leerunrun1121
ขณะเดียวกันยังมีคนที่เคยร่วมงานกับหลี่รุ่นรุ่น เผยว่า เขาเพิ่งทราบข่าวร้ายเมื่อ 2 วันก่อน จนถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกช็อกและเศร้าใจ
ภาพจาก Instagram leerunrun1121
ภาพจาก Instagram leerunrun1121
วันที่ 5 สิงหาคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานข่าวการจากไปของ หลี่รุ่นรุ่น อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของไต้หวัน ซึ่งเป็นครูสอนดำน้ำ โดยทางครอบครัวเป็นผู้แจ้งข่าวผ่านทางเฟซบุ๊กของเธอ ระบุว่าลูกสาวได้สิ้นสุดพิธีสำเร็จการศึกษาของชีวิตแล้ว ซึ่งเมื่อข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำแฟน ๆ ช็อกหนัก พร้อมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของเธอ
ภาพจาก Instagram leerunrun1121
โดยแม่ของ หลี่รุ่นรุ่น เผยว่า ลูกสาวได้สิ้นสุดการเดินทางของชีวิตแล้ว พร้อขอบคุณญาติมิตรจากทั่วสารทิศที่สละเวลามาร่วมพิธีไว้อาลัย เพื่ออยู่เป็นเพื่อนหลี่รุ่นรุ่นในช่วงเวลาสุดท้าย และขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อทุกคนที่มาร่วมแสดงความอาลัย
ภาพจาก Instagram leerunrun1121
สำหรับ หลี่รุ่นรุ่น เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของไต้หวัน ที่มีผู้ติดตามกว่า 300,000 คน ผ่านทางแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้งเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และ Threads เธอยังเป็นครูสอนดำน้ำที่มีใบรับรอง ในอดีตเธอมักจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการดำน้ำ การอนุรักษ์ทางทะเล รวมถึงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารท้องทะเลและเศรษฐกิจสีน้ำเงิน นอกจากนี้เธอยังเคยเข้าร่วมรายการวาไรตี้ ซึ่งภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของเธอได้รับความสนใจจากชาวเน็ตจำนวนมาก
ภาพจาก Instagram leerunrun1121
ด้านชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ไว้อาลัยอินฟลูเอนเซอร์สาวทางช่องทางต่าง ๆ โดยต่างช็อกกับข่าวร้ายที่ได้รู้กะทันหัน ซึ่งแม้หลายคนจะอยากรู้ถึงสาเหตุการจากไป แต่ก็ไม่ลืมที่จะส่งกำลังใจถึงแม่ของหลี่รุ่นรุ่นในช่วงเวลาอันน่าเศร้านี้
ขณะเดียวกันยังมีคนที่เคยร่วมงานกับหลี่รุ่นรุ่น เผยว่า เขาเพิ่งทราบข่าวร้ายเมื่อ 2 วันก่อน จนถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกช็อกและเศร้าใจ
ภาพจาก Instagram leerunrun1121
ภาพจาก Instagram leerunrun1121
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday