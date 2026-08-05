ช็อก เสือโคร่ง คร่าชีวิต จนท. พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งขณะปฏิบัติหน้าที่ สั่งปิดท่องเที่ยวชั่วคราว

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เบื้องต้นคาดถูกเสือโคร่งทำร้าย ขณะที่หน่วยงานเร่งตรวจสอบ พร้อมประกาศปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นการชั่วคราว
วันที่ 5 สิงหาคม 2569 เกิดเหตุสะเทือนใจในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี หลัง นายศักรินทร์ วิชาจารย์ พนักงานราชการ สังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ โดยเบื้องต้นคาดว่าอาจถูกเสือโคร่งทำร้าย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นางชยาภร อามระดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งว่า เจ้าหน้าที่ได้ออกติดตามนายศักรินทร์ หลังไม่เดินทางมายังจุดนัดหมายเพื่อร่วมภารกิจค่ายเยาวชน เมื่อเข้าตรวจสอบบริเวณที่พัก พบเพียงโทรศัพท์มือถือและทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงร่องรอยที่เชื่อว่าเป็นรอยสัตว์ป่า ก่อนจะพบร่างผู้เสียชีวิตบริเวณลำห้วยทับเสลา ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 200 เมตร พร้อมพบรอยตีนเสือโคร่งใหม่ในพื้นที่ใกล้เคียง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ด้านนายสุขี บุญสร้าง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่า ระบุว่า เบื้องต้นคาดว่าเป็นเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห้วยขาแข้ง แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเสือตัวใด ขณะนี้ทีมวิจัยจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องดักถ่ายสัตว์ป่า เพื่อติดตามพฤติกรรมของเสือโคร่ง โดยปกติเสือโคร่งจะไม่เข้ามาใกล้พื้นที่ทำการของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งทั่วไปจะไม่จู่โจมมนุษย์ ส่วนกรณีที่พบเสือเข้าใกล้ชุมชน อาจเกี่ยวข้องกับเสือที่มีอายุมากหรือได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถล่าเหยื่อตามธรรมชาติได้ อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอผลการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ขณะเดียวกัน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอุทิศตนในการดูแลผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ รวมถึงเร่งติดตามข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ และทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำอีก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรลานสัก เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมประสานญาติของผู้เสียชีวิต และเตรียมรายงานผลการตรวจสอบเพิ่มเติมในลำดับต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ภายหลังเกิดเหตุ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวภายในพื้นที่เป็นการชั่วคราว พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในจุดเสี่ยง เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังบริเวณสำนักงาน หน่วยพิทักษ์ป่า และพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกนายในระหว่างปฏิบัติภารกิจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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