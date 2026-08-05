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ลูกค้าทักซื้อเสื้อบอล เหวอเจอพ่อค้าด่าขยะ คนเดาพีค มารยาททราม หรือมิจฉาชีพ

          ดราม่าสนั่นกลุ่มเสื้อบอล  ลูกค้าทักถามสนใจซื้อ เจอพ่อค้าซัดแรงด่าขยะ ด้านชาวเน็ตแห่จับผิด พฤติกรรมเร่งโอนแปลก ๆ สงสัยอาจหนักกว่าแค่มารยาทราม

เสื้อบอล

          วันที่ 4 สิงหาคม 2569 ผู็ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่ม คอมมูนิตี้คนรักเสื้อบอล โดยเปิดเผยแชตของพ่อค้ารายหนึ่ง ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าใช้วาจาไม่สุภาพในการพูดคุยกับลูกค้าแบบงง ๆ 

เสื้อบอล

          จากแชต ลูกค้าส่งรูปเสื้อบอลไปสอบถามว่าสนใจตัวนี้ โดยต่อมาพ่อค้าตอบกลับว่า "โอเคครับ พร้อมโอนไหม ทักมาแล้วเงียบไม่เอานะ" แบบนั้นเรียกลูกค้าขยะ พอลูกค้ากลับมาอ่านแล้วถึงกับงงที่โดนด่าฟรีทั้งที่แค่สอบถามไปเท่านั้น

เสื้อบอล

          ภายหลังแชตดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ส่วนใหญ่ต่างคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่ควรทำเช่นนี้กับลูกค้า เพราะการถามรายละเอียดก่อนซื้อก็ถือเป็นสิทธิ์ตามปกติของผู้ซื้อ นอกจากนี้ยังมีผู้ที่เผยว่าเคยเจอพฤติกรรมลักษณะคล้ายกันจากพ่อค้ารายดังกล่าวเช่นกัน

          ขณะที่บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่า การเร่งให้โอนเงินแบบนี้ค่อนข้างผิดสังเกต อดคิดไม่ได้ว่าเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ 

เสื้อบอล

เสื้อบอล

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ลูกค้าทักซื้อเสื้อบอล เหวอเจอพ่อค้าด่าขยะ คนเดาพีค มารยาททราม หรือมิจฉาชีพ อัปเดตล่าสุด 5 สิงหาคม 2569 เวลา 14:51:04 1,066 อ่าน
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