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เจ้าบ่าวเตือนใจ เบื้องหลังวิวาห์อลังการ คือหนี้กว่า 3 แสน จะเสียใจก็ไม่ทัน ถามมันคุ้มกันไหม ?

          อุทาหรณ์คู่แต่งงาน บ่าวสาวจัดวิวาห์อลังการ เผยเบื้องหลังรอยยิ้ม แลกมาด้วยหนี้ก้อนโต กู้มากว่า 3 แสน เพื่อวันแค่วันเดียว สุดท้ายต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ทิ้งคำถามเตือนใจ มันคุ้มแล้วไหม ? 

งานแต่งงาน

          วันที่ 3 สิงหาคม 2569 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ รายงานเรื่องราวอุทาหรณ์จากเจ้าบ่าวชาวมาเลเซียรายหนึ่ง ที่เพื่อจะเสกงานแต่งงานในฝัน ที่ดูหรูหราสมบูรณ์แบบเหมือนเทพนิยายให้ภรรยา ทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจกู้เงินร่วม 40,000 ริงกิต (ราว 3.2 แสนบาท) มาใช้สำหรับจัดงานแต่งงาน แต่ไม่คิดเลยว่านั่นกลับเป็นความผิดพลาด การจัดงานแต่งหรูหราเกินกว่าที่จะจ่ายไหว นำมาสู่สถานการณ์เลวร้ายในชีวิตคู่ และคำพูดจากภรรยาก็กลายเป็นสิ่งที่จะฝังใจเขาไปตลอด 

          ชายคนนี้เผยว่า ตอนที่เขาแต่งงาน ก็คิดว่าจะมอบงานแต่งในฝันให้สมกับที่ภรรยาสมควรได้รับ ทั้งดอกไม้ที่ประดับอย่างหรูหรา ถาดใส่อาหารที่จัดเรียงอย่างสวยงาม ห้องจัดงานอลังการราวกับวัง และภาพที่ถูกโพสต์เต็มโซเชียลมีเดีย ทำให้งานแต่งงานนี้ดูสมบูรณ์แบบราวกับเทพนิยาย 

          แต่ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ต้องแลก คือค่าใช้จ่ายที่หนักเกินกว่าจะจ่ายไหว เพื่อทำให้งานแต่งงานในฝันเกิดขึ้นจริง คู่รักต้องกู้เงินถึง 40,000 ริงกิต เพื่อวันสำคัญเพียงวันเดียว ที่พวกเขาเชื่อว่าจำเป็นต้องทำให้ยิ่งใหญ่สมกับความคาดหวังจากทุก ๆ คน 
 
          แต่เบื้องหลังรอยยิ้ม คือหายนะที่ต้องแลกมากับความสุขของชีวิตคู่ โดยหลังจากผ่านวันแต่งงานไปเพียง 2 เดือน สถานการณ์ทุกอย่างเหมือนดิ่งลงเหว แทนที่จะได้สนุกกับการใช้เวลาด้วยกันแบบข้าวใหม่ปลามัน หรือไปฮันนีมูนที่ต่าง ๆ คู่รักกลับทำได้แค่นั่งกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่ในครัว

          "ไม่ใช่เพราะเราทำอาหารไม่เป็น แต่เงินทุก ๆ ริงกิตที่เราหามาได้ ต้องถูกใช้เพื่อจ่ายเงินกู้ค่าแต่งงาน" สามี เผย 

          กระทั่งเย็นวันหนึ่ง ภรรยานั่งมองสามีอยู่เงียบ ๆ สักพัก ก็พูดสิ่งที่จะฝังใจเขาไปอีกนาน 

          "ถ้าฉันรู้ว่าจะเป็นแบบนี้ ฉันยอมให้เราจัดงานแต่งแบบเรียบง่าย แล้วเอาเงินไปเที่ยวด้วยกันดีกว่า" 
 
          คำพูดนั่นทำให้เขาเถียงอะไรไม่ออก ในขณะที่ของประดับอันหรูหราในวันแต่งงานล้วนหายไป แขกต่างก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตกันจนหมด แม้แต่ภาพแต่งงานที่เคยโพสต์บนโซเชียลก็ถูกถมทับด้วยภาพใหม่ ๆ แต่หนี้สินที่พวกเขายังต้องจ่ายรายเดือนยังคงอยู่ 
 

งานแต่งงาน

          มองย้อนกลับไปตอนนี้ เขาตระหนักแล้วว่าตัวเองใช้เงินมากเกินไปในการพยายามสร้างความประทับใจแก่คนอื่น ๆ ที่แทบจดจำอะไรในวันแต่งงานไม่ได้ ในขณะที่ตัวเองต้องเสียสละช่วงเวลาหลายปีแรก ๆ ในชีวิตแต่งงานกับไปสิ่งนั้น 
 
          "งานแต่งคงอยู่แค่วันเดียว แต่หนี้ยังอยู่อีกนานหลายปี คุณคิดว่าจะสละช่วงปีแรก ๆ ในชีวิตแต่งงานเพื่อวันแค่วันเดียว ที่ทุก ๆ คนต่างก็ลืมไปแล้ว มันคุ้มค่ากันแล้วไหมล่ะ ?" ชายคนนี้ตั้งคำถาม 

ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz

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