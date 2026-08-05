ลูกค้างงใจ ทำไมต้องติดบาร์โค้ดไว้ตรงนี้ ไม่แปะสติ๊กเกอร์ที่ด้ามแทน ? เดาสาเหตุจากอะไร

ลูกค้าตั้งคำถามซื้อตะหลิว-ทัพพี แต่เจอสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดแปะหราตรงส่วนใช้งาน ชาวเน็ตงงทำไมต้องแปะตรงจุดนี้
วันที่ 4 สิงหาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค เป็นภาพของตะหลิว ทัพพี ซึ่งวางขายในร้านแห่งหนึ่ง แต่สิ่งที่ทำให้คิดหนักว่าจะซื้อดีไหม คือป้ายกาวบาร์โค้ดที่ถูกติดไว้บริเวณส่วนที่ลูกค้าจะต้องนำไปใช้งานซะอย่างนั้น
เจ้าของโพสต์ ระบุข้อความว่า มีใครรู้บ้างไหมครับ "ว่าทำไมเขาถึงติดสติ๊กเกอร์ตรงนี้ ทั้งที่ด้ามมันก็ติดได้ ?"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sitthinon Phuengpha
ภายหลังจากภาพนี้ถูกโพสต์ออกไป ปรากฏว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วยว่าไม่ชอบให้สินค้าติดบาร์โค้ดในลักษณะนี้ เพราะถือเป็นการผลักภาระให้ลูกค้าต้องไปแกะออกเอง และเสี่ยงทิ้งคราบกาวไว้ ทั้งที่เป็นสินค้าที่จะต้องนำไปใช้ทำอาหารและโดนความร้อนโดยตรง
ขณะที่บางความเห็นช่วยวิเคราะห์สาเหตุที่ป้ายกาวบาร์โค้ดถูกติดไว้ตรงจุดดังกล่าวว่า เป็นเพราะมีพื้นที่กว้างที่สุด บางชนิดไม่สามารถแปะที่ด้ามจับได้ เนื่องจากอาจจะสแกนบาร์โค้ดไม่ได้ แต่ก็สามารถแก้ไขด้วยด้วยการทำบาร์โค้ดเป็นป้ายห้อยเช่นกัน เป็นต้น