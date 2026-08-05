ลองไหม ? หนุ่มต่างชาติ ผุดคลิป ข้าวหุงชาไทย ชิมให้แล้ว คนไทยเห็นแล้วอึ้ง

อะไรใหม่ ๆ อินฟลูฯ ต่างชาติ จัดเมนูข้าวหุงชาไทย ใส่ไปเต็มแก้ว แถมราดนมข้น บอกเลยอร่อยล้ำ คนไทยเห็นแล้วอึ้ง...มันใช่เหรอ ?
ในขณะที่หลายคนพยายามรังสรรค์เมนูแปลกใหม่ เพื่อเปิดประตูบานใหม่ในโลกของการกิน แต่คลิปของอินฟลูเอนเซอร์สายกินจากสิงคโปร์รายนี้ ทำให้ชาวไทยอึ้งไปตาม ๆ เมื่อล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งจะลงคลิป โชว์วิธีการทำ "ข้าวหุงชาไทย" พร้อมชิมให้ดูกันชัด ๆ รับประกันความหอม หวาน สุดอร่อย
คลิปดังกล่าวถูกโพสต์ผ่านอินตาแกรม foodmakescalhappy เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 โดย เคลวิน ลี ระบุว่า เขาทำข้าวหุงไข่มุก ข้าวหุงมัจฉะ รวมถึงข้าวหุงชามาแล้ว แน่นอนว่าเขาก็ต้องลองทำข้าวหุงชาไทยด้วยเช่นกัน
ภาพจาก Instagram foodmakescalhappy
เมนูนี้ก็ทำไม่ยาก เพียงแค่เอาข้าวสารใส่หม้อหุงข้าว 1 ถ้วย เทชาไทยสีส้มสดใส (พร้อมน้ำแข็ง) ลงไป 1.2 แก้ว และจะเลือกใส่นมข้นเพิ่มอีกก็ได้ จนเมื่อข้าวสุกออกมาเป็นข้าวสีส้มชุ่มฉ่ำ ก็ถึงเวลาชิม
จากสีหน้าของ เคลวิน บอกเลยว่าฟินไม่น้อย พร้อมบรรยายความนัวของข้าวอุ่น ๆ ที่มีเนื้อสัมผัสครีมมี่ หวาน หอมกลิ่นชาไทย ซึ่งเขาบอกว่ามันคุ้มค่าที่จะลอง
ภาพจาก Instagram foodmakescalhappy
แน่นอนว่าความฟินของเจ้าตัวไม่จบเพียงเท่านั้น เพราะเขายังลองทำ "ข้าวเหนียวชาไทย" เป็นภาคต่อ โดยหุงข้าวเหนียวกับชาไทย ราดนมข้นแบบเต็มที่ ซึ่งเขาบอกเลยว่ามันเริ่ดยิ่งกว่าเดิม ยิ่งมีรสสัมผัสเคี้ยวหนึบของข้าวเหนียว ทำให้ยิ่งจอยกว่าเดิม
ภาพจาก Instagram foodmakescalhappy
ทั้งนี้ พบว่ามีชาวเน็ตเข้ามาชมคลิปดังกล่าวจำนวนมาก พร้อมคอมเมนต์กันเพียบ เช่น
"ทางลัดสู่เบาหวาน"
"ถ้ามาทำเมนูนี้ที่ไทย มีโดนตำรวจจับแน่"
"นี่มันผิดกฎหมายในไทย"
ภาพจาก Instagram foodmakescalhappy
"คนไทย : โอเค เราเข้าใจแล้วว่าคนอิตาลีคิดยังกับพิซซ่าฮาวายเอี้ยน"
"ชาเย็นพอทน จุ่มมือพอเลย"
"ในฐานะคนไทย บอกเลยว่ารับไม่ได้"
"ข้าวหลามชาไทย"
"ก็ดูน่าอร่อยดีนะ (ฉันเป็นคนไทย)"