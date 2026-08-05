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ยลโฉม หนุ่มขึ้นแท่นศาสตราจารย์ อายุน้อยสุดในโลก ด้วยวัย 18 ปี ความสามารถไม่ธรรมดา

          นาธาน โธมัส ครองสถิติ ศาสตราจารย์อายุน้อยที่สุดในโลก หลังรับตำแหน่งศาสตราจารย์ ด้วยวัย 18 ปี ทำหน้าที่สอนนักศึกษาที่อายุเท่า ๆ กัน 

นาธาน โธมัส

          วันที่ 4 สิงหาคม 2569 เว็บไซต์ NBC News รายงานเรื่องราวของ นาธาน โธมัส (Nathan Thomas) เจ้าของสถิติศาสตราจารย์ชายที่อายุน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีมา ด้วยวัยเพียง 18 ปี ตามบันทึกของกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด โดยเด็กหนุ่มคนนี้มีตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรม ซึ่งจะทำหน้าที่สอนนักศึกษาที่อยู่ในวัยเดียวกัน ณ วิทยาลัย Miami Dade College ในรัฐฟลอริดา สหรัฐฯ 

          ในขณะที่เด็กหนุ่มวัย 18 ปีคนอื่น ๆ ก้าวเข้ามาในห้องเลคเชอร์ในฐานะนักศึกษาใหม่ แต่สำหรับ นาธาน ได้เข้ามายัง Miami Dade College เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ในตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยตอนนั้นเขามีอายุ 18 ปี 346 วัน ทำลายสติถิที่ โคลิน แมคลอริน เคยทำไว้จากการเป็นศาสตราจารย์ขณะอายุ 19 ปี 

นาธาน โธมัส
ภาพจาก linkedin Nathan Thomas

          ยิ่งไปกว่านั้น เขายังอายุน้อยกว่า อาเลีย ซาบูร์ ซึ่งครองตำแหน่งศาสตราจารย์หญิงที่อายุน้อยที่สุด เมื่อเธอยืนสอนหน้าชั้นเรียนเมื่อปี 2561 ด้วยวัย 18 ปี 362 วัน ณ มหาวทิยาลัยคอนกุก ในกรุงโซล เกาหลีใต้ 
 
          ตามข้อมูลจากกินเนสส์ โธมัส สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยคะแนนเกียรตินิยม โดยเข้าศึกษาที่ Miami Dade College ขณะมีอายุเพียง 10 ขวบ ก่อนจะย้ายไปศึกษาต่อที่ Florida International University เมื่อตอนอายุ 14 ปี ซึ่งทำให้เขาได้รับปริญญา 2 ใบ 

นาธาน โธมัส

          จากนั้นเขาเข้าเรียนที่ University of Miami School of Law เพื่อคว้าปริญญาวิชาชีพทางกฎหมาย โดยตอนนี้เขายังคงสอนคอร์สออนไลน์ ไปพร้อม ๆ กับการเรียนต่อ โดยมีแผนจะจบการศึกษาด้วยปริญญาทางกฎหมายในปี 2571

ขอบคุณข้อมูลจาก NBC News


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ยลโฉม หนุ่มขึ้นแท่นศาสตราจารย์ อายุน้อยสุดในโลก ด้วยวัย 18 ปี ความสามารถไม่ธรรมดา โพสต์เมื่อ 5 สิงหาคม 2569 เวลา 16:50:39
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