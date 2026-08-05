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นายจ้างใจดี เล่าเรื่องเด็กหนุ่มที่มารอข้าวต้มฟรี-ขอทำงาน ได้เห็นรอยยิ้มในวันนี้ ใจฟูมาก

          รอยยิ้มใจฟู จากหนุ่มมาขอทำงาน รอข้าวต้มฟรีให้พ่อที่นอนป่วย มาวันนี้ดูเปลี่ยนไป หลังเจ้าของร้านใจดีให้โอกาส คนเอ็นดู ขอน้องตั้งใจทำงาน

เจ้าของร้านใจดี

          เป็นเรื่องราวอบอุ่นใจซึ่งเป็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก ธเนศ เลิศสมจิตร เจ้าของร้านสมนึกไก่ย่าง และร้านอาหารนึก คาเฟ่ ใน อ.สามพราน จ.นครปฐม ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของลูกจ้างหนุ่มในร้าน กับพัฒนาการความสดใส เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าของร้านในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ซึ่งไม่ใช่เพียงการให้ข้าวฟรี แต่คือการให้โอกาสแสนสำคัญ

เจ้าของร้านใจดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธเนศ เลิศสมจิตร

เจ้าของร้านใจดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธเนศ เลิศสมจิตร

เจ้าของร้านใจดี

          โดยทางเจ้าของร้านระบุว่า "จากวันนั้น ที่น้องมาขอทำงาน รอขอข้าวต้มฟรี เพื่อนำไปให้พ่อที่นอนป่วยเดินไม่ได้ จนวันนี้..หน้าตาแจ่มใส และร่าเริงมากขึ้น

          ผมจึงให้โอกาสให้น้องมีงานทำทั้ง 2 ร้าน และให้เลือกได้เลยว่าอยากเข้าวันไหน อยากทำร้านไหน แต่ต้องไม่กระทบกับการเรียน #เอ็งมีความสุขขึ้นพี่ก็ดีใจ"

เจ้าของร้านใจดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธเนศ เลิศสมจิตร

เจ้าของร้านใจดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธเนศ เลิศสมจิตร

          ทางด้านชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ บอกเป็นรอยยิ้มที่เห็นแล้วใจฟูมาก พร้อมชื่นชมทั้งเจ้าของร้านที่ใจดีมีเมตตา ให้โอกาสแก่คนที่กำลังลำบาก รวมถึงชื่นชมหนุ่มรายนี้ที่เป็นเด็กดี และขอให้ขยันทำงานต่อไป

          ต่อมามีการเปิดเผยว่า น้องคนนี้ชื่อ น้องเลย์ โดยตอนนี้น้องเริ่มเก็บเงินได้บ้างแล้วในหลักพัน ซึ่งก็เตรียมจะนำไปซ่อมรถก่อน และเก็บเงินไว้เป็นค่าเทอมต่อไป ขณะที่ชาวเน็ตต่างก็เอ็นดูและชื่นชมที่น้องขยันตั้งใจทำงานมาก

เจ้าของร้านใจดี

เจ้าของร้านใจดี










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นายจ้างใจดี เล่าเรื่องเด็กหนุ่มที่มารอข้าวต้มฟรี-ขอทำงาน ได้เห็นรอยยิ้มในวันนี้ ใจฟูมาก โพสต์เมื่อ 5 สิงหาคม 2569 เวลา 17:25:44
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