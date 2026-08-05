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ส้มผลนี้ เก็บมาแล้วกว่า 3 เดือน ยังคงสภาพดี แต่มันกลายเป็นภัยที่คาดไม่ถึง

          ส้มผลนี้ เก็บมาแล้วกว่า 3 เดือน ยังคงสภาพดี แต่มันกลายเป็นภัยที่คาดไม่ถึง บางทีสิ่งที่ดูดีนานเกินไป ก็ไม่ได้ดีเสมอไป


ส้ม


          วันที่ 5 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊ก Chanyapat Lim มีการโพสต์ส้มผลหนึ่ง ระบุว่า นี่เป็นส้มที่เก็บมาแล้ว 3 เดือน แต่เปลือกนอกยังคงสภาพเอาไว้ดีเยี่ยม ข้อความทั้งหมด มีดังนี้

          ภัยจากสินค้าจีน ไม่ต้องเตือนทุกคนรู้อยู่แล้ว แต่อันนี้จะพูดถึงความไม่เน่าไม่เปื่อยของผลไม้สดจีน

          คือมีคนให้ส้มจีนมาตั้งแต่ 13 พฤษภาคม แต่เดือนครึ่งผ่านมาเพิ่งเจอว่าหล่นอยู่ในตะกร้านอกตู้เย็น อึ้งมาก ถ้าเป็นส้มไทยคือเน่าราไปแล้ว แต่นี่สภาพดูดีเกินไปแค่แห้ง ไม่เน่า ไม่รา เลยวางนอกตู้เย็นเหมือนเดิมไว้ดูต่อ

          รูปล่างล่าสุด ถ่ายวันนี้ 5 สิงหาคม มันจะครบ 3 เดือนแล้ว ย้ำจะครบ 3 เดือน แห้งมากขึ้น แต่ไม่เน่าไม่ราเหมือนเดิม เออก็ตามที่คาดแหละ

          เพราะเคยเเช่เย็นองุ่นจีน ลืมกินมาเจอตอน 3 เดือน ขั้วเฉาลงหน่อย แต่เม็ดสดเต่งตึงมาก เลยแทบลาขาดผักผลไม้จีนตั้งแต่ตอนนั้น กินบ้างแบบน้อยมาก ๆ เน้นกินผักบ้าน ๆ กับของไทยถึงจะมียาฆ่าแมลงเยอะ แต่ดีกว่าตรงเน่าไวกว่าแน่นอน

          ปล. ส้มเราเก็บไว้ดูต่อ รอดูว่าเมื่อไหร่มันจะสลายร่าง



สาเหตุที่ไม่เน่าเพราะอะไร


          เรื่องนี้ท็อปคอมเมนต์ ตอบถึงสาเหตุที่ไม่เน่าเป็นเพราะอะไร และมีแค่เปลือกนอกเท่านั้นที่ดูดีว่า

          ที่ไม่เน่าเพราะแว็กซ์ฟู้ดเกรดที่ใช้เคลือบที่ผิวครับ ผิวส้มถูกเคลือบในระดับที่ก๊าซต่างๆไม่สามารถสัมผัสผิวส้มได้ และผิวส้มเองก็ไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นคายก๊าซได้ด้วย การเน่าเสียจากภายนอกจึงไม่เกิดขึ้นครับ และส้มสายพันธ์ต่างประเทศจะมีเปลือกที่หนาและเหนียวมากด้วย รวมทั้งเส้นใยต่าง ๆ ที่ห่อหุ้มตัวเนื้อส้มก็มีปริมาณมากด้วย

          อาการแบบนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะส้มจากจีนครับ จากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา อินเดีย ไต้หวัน เป็นเหมือนกันหมด เพราะว่าใช้เทคโนโลยีการถนอมอาหารแบบเดียวกันซึ่งเป็นสากล ที่องค์การอนามัยโลกรับรอง

          แต่เรื่องสารพิษตกค้างเช่นสารเคมีกำจัดแมลง ต้องพิจารณาความเข้มงวดของประเทศต้นกำเนิดเองครับ ว่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด

          ส่วนส้มที่เก็บไว้นานมากแล้วยังเป็นแบบนี้นั้น ภายนอกถึงแม้จะดูดีก็จริง แต่ภายในที่เคยพบด้วยตนเองจากส้มออสเตรเลียที่แช่ไว้จนลืมเกิน 2 เดือน เนื้อส้มแห้งแข็งเป็นก้อนหมดครับ ความชุ่มฉ่ำแทบไม่เหลือ รสชาติเปรี้ยวหวานหายไปเกือบหมด คือพยายามทานแต่ก็ไม่ไหวจริง ๆ เอาไปทำปุ๋ยดีที่สุด

ส้ม


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ส้มผลนี้ เก็บมาแล้วกว่า 3 เดือน ยังคงสภาพดี แต่มันกลายเป็นภัยที่คาดไม่ถึง โพสต์เมื่อ 5 สิงหาคม 2569 เวลา 19:07:58 2,702 อ่าน
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