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เปิดสาเหตุหลุมยุบขอนแก่น 7 หลุม ลึก 5 เมตร หวั่นภัยพิบัติ แท้จริงเกิดจากอะไร

          เปิดสาเหตุหลุมยุบขอนแก่น กรมทรัพยากรธรณี บอกแล้ว มาจากเรื่องใกล้ตัวคือฝนตกหนักจนเกิดการทรุดตัวโพรงใต้ดิน



หลุมยุบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

          วันที่ 5 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊ก กรมทรัพยากรธรณี มีการโพสต์ความคืบหน้าถึงสาเหตุหลุมยุบใน จ.ขอนแก่น จำนวน 7 หลุม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-8 เมตร ลึก 3-5 เมตรในพื้นที่เกษตรกรรม จนคนเกิดการหวั่นใจ กลัวภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นว่า



          หลุมยุบเกิดจากการเกิดโพรงใต้ดิน จากการละลายของน้ำตามรอยแตกของชั้นหินปูนที่วางตัวรองรับในพื้นที่ อายุมากกว่า 200 ล้านปี ที่ปิดทับด้วยตะกอนดินปัจจุบันที่มีความหนาประมาณ 5-6 เมตร โดยก่อนเกิดเหตุมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้ชั้นดินที่ปิดทับอิ่มตัวด้วยน้ำจนเกิดการทรุดตัวของโพรงใต้ดิน กลายเป็นหลุมยุบดังกล่าว ซึ่งพบสัมพันธ์กับแนวโครงสร้างหลักที่เป็นรอยแตกในพื้นที่และจุดหลุมยุบเดิมที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ 

          อย่างไรก็ตาม ต้องรอผลวิเคราะห์จากการสำรวจธรณีฟิสิกส์ที่กำลังดำเนินการอยู่ นำมาประเมินร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบระดับต่าง ๆ ต่อไป

หลุมยุบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมทรัพยากรธรณี

หลุมยุบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น


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