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เปิดหลักเกณฑ์ใหม่ โรงเรียนผู้สูงอายุ เปิดทางให้ขยายได้ทั่วประเทศ รองรับสังคมผู้สูงวัย

          ราชกิจจานุเบกษา ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่การจัดตั้ง โรงเรียนผู้สูงอายุ ใช้มาตรฐานเดียวทั่วประเทศ เปิดทางให้ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

โรงเรียนผู้สูงอายุ

          จากกรณี ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศหลักเกณฑ์การจัดตั้ง โรงเรียนผู้สูงอายุ พ.ศ. 2569  กำหนดมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคม

โรงเรียนผู้สูงอายุ คืออะไร


          โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ เปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันดำเนินงานบนพื้นฐานความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย เพื่อให้การเรียนรู้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย สนับสนุนแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

โรงเรียนผู้สูงอายุ
ภาพจาก ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC

สาระสำคัญของประกาศใหม่


          - ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
          - พัฒนาศักยภาพ การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ
          - สนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมกับสังคม
          - ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น และการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

หน่วยงานที่สามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ


          ประกาศฉบับนี้ เปิดโอกาสให้หน่วยงานและองค์กรหลายภาคส่วนสามารถยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้แก่

          - หน่วยงานของรัฐ
          - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          - องค์กรภาคประชาชน
          - องค์กรภาคประชาสังคม
          - องค์กรภาคเอกชน
          - องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรชุมชน

โรงเรียนผู้สูงอายุ
ภาพจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ﻿

ขั้นตอนการยื่นคำขอ


          ผู้ประสงค์จัดตั้งสามารถยื่นคำขอเป็นหนังสือได้ทั้งการยื่นด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งพื้นที่ดังนี้

          กรุงเทพมหานคร ยื่นที่กรมกิจการผู้สูงอายุ หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
ต่างจังหวัด ยื่นที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

          หลังจากยื่นคำขอ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความพร้อมของสถานที่และแผนการดำเนินงาน หากผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จะได้รับหนังสือรับรองการจัดตั้งจากอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุหรือผู้ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การดำเนินงานในชุมชน


          การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุสามารถดำเนินการโดย

          1.รวมกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่
          2.จัดตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
          3.ออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้สูงอายุในแต่ละชุมชน เช่น การดูแลสุขภาพ การพัฒนาทักษะดิจิทัล การสร้างรายได้เสริม และกิจกรรมเพื่อสังคม

โรงเรียนผู้สูงอายุ
ภาพจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ﻿

โรงเรียนที่จัดตั้งไว้เดิม


          ทั้งนี้ โรงเรียนผู้สูงอายุที่ได้รับการรับรองก่อนประกาศฉบับนี้ มีผลให้ถือว่าได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์ใหม่โดยอัตโนมัติ

กรณีถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง


          ประกาศกำหนดเงื่อนไขการเพิกถอนหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ดังนี้

          - คณะกรรมการโรงเรียนมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ให้เลิกกิจการ ตามผลการประชาพิจารณ์ของผู้สูงอายุในพื้นที่
          - อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุมีคำสั่งเพิกถอน เนื่องจากไม่มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 ปี

โรงเรียนผู้สูงอายุ
ภาพจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ﻿

          โฆษกรัฐบาลระบุว่า ประกาศฉบับนี้จะช่วยให้การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศมีแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มบทบาทของผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 


ขอบคุณข้อมูลจาก
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC

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