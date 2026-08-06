เศร้า น้องพั้นช์ ลูกสาวบุญธรรม ก้อง ห้วยไร่ เสียชีวิต สโมสรนักศึกษาไว้อาลัย

ก้อง ห้วยไร่ แจ้งข่าวเศร้า น้องพั้นช์ ลูกสาวบุญธรรม เสียชีวิต เผยเดินทางไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้ว หลังเคยสูญเสียครอบครัวเหตุตึก สตง. ถล่ม
เป็นข่าวเศร้าที่สร้างความสะเทือนใจ เมื่อ ก้อง ห้วยไร่ ศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง โพสต์แจ้งข่าวในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (5 สิงหาคม 2569) เรื่องการเสียชีวิตของ น้องพั้นช์ ลูกสาวบุญธรรม จากอุบัติเหตุทางรถยนต์
โดย ก้อง ห้วยไร่ ระบุว่า "เดินทางไปหาคุณพ่อกับคุณแม่นะลูก ส่วนพ็อตเตอร์ พ่อก้องกับแม่เบลจะดูแลเอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ก้อง ห้วยไร่
แจ้งข่าวนะครับ น้องพั้นช์เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ และได้เดินทางไกลมาก ๆ ไม่มีวันหวนกลับ ขอบุญกุศลที่พ่อกับแม่ได้สร้างมานำพาลูกเดินทางอย่างสะดวกสบายนะครับ"
อนึ่ง สำหรับ น้องพั้นช์ เคยผ่านเหตุการณ์สูญเสียพ่อและแม่ไปพร้อมกัน จากโศกนาฏกรรมอาคารสำนักงานตรวจการเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่ม เมื่อปี 2568 ซึ่งต่อมา ก้อง ห้วยไร่ และ เบล ภรรยา ได้รับน้องพั้นช์มาอุปการะเป็นลูกสาวบุญธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ก้อง ห้วยไร่
โดยต่อมา ทางเพจ MS Get Smart สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ของสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ก็ได้โพสต์ไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของน้องพั้นช์ ที่กำลังศึกษาอยู่คณะดังกล่าว โดยระบุว่า
"ด้วยรักและอาลัยยิ่ง ขอไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นางสาวชลิตา ทองพุฒ นักศึกษาสาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล รหัส 67 กลุ่ม 2 คณะวิทยาการจัดการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก MS Get Smart สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
ด้วยความอาลัยยิ่ง จากนักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม วันที่ 5 สิงหาคม 2569"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ก้อง ห้วยไร่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ก้อง ห้วยไร่