ร่าง ฮลุน โซโล่ ถึงไทยแล้ว แจงกระบวนการชันสูตร ก่อนนำกลับบ้านเกิดที่กาฬสินธุ์

ร่าง ฮลุน โซโล่ เดินทางถึงประเทศไทย ครอบครัวเตรียมนำส่งชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต ก่อนเคลื่อนร่างกลับบ้านเกิด จ.กาฬสินธุ์ - สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ แจงการชันสูตร ต้องใช้เวลา
วันที่ 6 สิงหาคม 2569 ครอบครัวของ ฮลุน โซโล่ หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง เดินหน้าจัดเตรียมสถานที่สำหรับประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด จ.กาฬสินธุ์ หลังได้รับการยืนยันว่าร่างของฮลุนจะถูกส่งกลับจากประเทศจอร์เจียถึงประเทศไทยในวันนี้ (6 สิงหาคม) ท่ามกลางกำลังใจจากญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน และแฟนคลับที่หลั่งไหลมาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
นางบัวสงค์ เป็งสุข ย่าของฮลุน ซึ่งขณะนี้มีสีหน้าสดใสและมีกำลังใจดีขึ้น โดยย่าเปิดใจว่า ตั้งแต่เกิดเหตุยังไม่เคยฝันถึงหลานเลย แต่รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาก เพราะได้รับกำลังใจจากผู้คนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าวันที่ร่างของหลานกลับมาถึงบ้าน น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทำใจได้ยากที่สุด พร้อมเชื่อว่าหลานชายได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี และพ่อแม่ผู้ล่วงลับได้มารับไปอยู่ด้วยกันแล้ว
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ด้าน นายสมพงษ์ เป็งสุข ลุงของฮลุน เปิดเผยว่า หลังทราบกำหนดการส่งร่างกลับไทย ญาติและเพื่อนบ้านก็รีบช่วยกันเตรียมสถานที่ทันที โดยได้รับการสนับสนุนจากนายอำเภอ เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ สำหรับกำหนดการเบื้องต้น หากไม่มีขั้นตอนอื่นเพิ่มเติม จะมีพิธีสวดอภิธรรมเป็นเวลา 3 คืน ก่อนประกอบพิธีฌาปนกิจที่วัดรังษีชัชวาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ส่วนประเด็นเรื่องการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตเพิ่มเติมในประเทศไทย นายสมพงษ์ระบุว่า ขณะนี้ญาติยังไม่ได้ข้อสรุป โดยจะรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน หากผลยังไม่ชัดเจน ก็อาจมีการชันสูตรอีกครั้ง
ล่าสุดช่วงเช้ามืดวันนี้ ครอบครัวได้เดินทางไปรอรับร่างของฮลุนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังร่างเดินทางออกจากกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย และเปลี่ยนเครื่องที่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเครื่องบินของสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ ลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อเวลาประมาณ 04.58 น. จากนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารของสนามบิน ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบร่างให้ครอบครัวได้ไม่เกินเวลา 08.00 น
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
หลังรับร่างจากสนามบินแล้ว ครอบครัวจะนำส่งไปชันสูตรพลิกศพที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต ก่อนเคลื่อนร่างกลับบ้านเกิดจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาท่ามกลางความอาลัยของครอบครัว ญาติ และผู้ที่ติดตามผลงานของฮลุนเป็นครั้งสุดท้าย
ขณะที่ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ออกเอกสารชี้แจงกระบวนการชันสูตรศพ ฮลุน โซโล่ ระบุว่า ตามที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีกำหนดการทำการชันสูตรศพซ้ำ ฮลุน โซโล่ ในวันนี้ ขอเรียนว่า กระบวนการตรวจพิสูจน์จำเป็นต้องใช้เวลา ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดรอบคอบ รวมถึงยังอยู่ระหว่างการประสานงาน เพื่อรอข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากทางจอร์เจีย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
โดยเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นไปตามขั้นตอน สถาบันฯ ขออนุญาตให้ข้อมูลและแจ้งความคืบหน้า ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยสถาบันฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูล หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้เชี่ยวชาญ และได้รับการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลจากญาติผู้เสียชีวิตแล้วเท่านั้น
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้, ครอบครัวข่าว 3