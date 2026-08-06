ขายบ้านเรือนไทยริมน้ำ อายุ 100 ปี หลายคนบอกคุ้นตา เคยเห็นอยู่ในฉากหนังดัง

ประกาศขายบ้านเรือนไทยโบราณริมน้ำ 100 ปี ที่สุพรรณบุรี ราคา 15 ล้านบาท หลายคนคุ้นตา เคยใช้เป็นโลเคชันถ่ายทำภาพยนตร์และละครชื่อดัง
วันที่ 5 สิงหาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Alice Amarin โพสต์ในกลุ่ม ขายบ้านหรู คฤหาสน์หรู บ้านเศรษฐี ประกาศขายบ้านเรือนไทยโบราณอายุกว่า 100 ปี ริมแม่น้ำ ในอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยราคา 15 ล้านบาท หลายคนที่เห็นภาพต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้านหลังนี้คุ้นตา เพราะเคยปรากฏอยู่ในภาพยนตร์และละครหลายเรื่อง
ผู้ขายระบุว่า บ้านเรือนไทยหลังนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1 ไร่ 158 ตารางวา หรือประมาณ 2,232 ตารางเมตร โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิมที่ยังคงเอกลักษณ์เอาไว้ ท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำที่ร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ โดยผู้ขายประกาศขายในราคา 15 ล้านบาท พร้อมรับผิดชอบค่าโอนและภาษีทั้งหมด และขายตามสภาพ (As-Is)
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Alice Amarin
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Alice Amarin
นอกจากความสวยงามและคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้ว บ้านหลังนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายเรื่อง รวมถึงเป็นสถานที่ถ่ายทำหลักของภาพยนตร์ "แม่เบี้ย" (พ.ศ. 2558) กำกับโดย หม่อมน้อย (ม.ล. พันธุ์เทวนพ เทวกุล)
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Alice Amarin
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Alice Amarin
โดยผู้ขายเผยว่า บ้านหลังนี้สามารถนำไปรีโนเวตและพัฒนาต่อยอดได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมบูติก รีสอร์ทริมแม่น้ำ เวลเนสรีสอร์ต แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คาเฟ่หรือร้านอาหารริมแม่น้ำ บ้านพักส่วนตัว รวมถึงใช้เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์ ละคร โฆษณา หรือสถานที่จัดงานแต่งงานและอีเวนต์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Alice Amarin
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Alice Amarin
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Alice Amarin
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Alice Amarin
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Alice Amarin
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Alice Amarin
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Alice Amarin
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Alice Amarin
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Alice Amarin
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Alice Amarin