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เข่าแทบทรุด ตาวัย 80 เผลอฉีกเงินเกษียณเป็นล้าน พนง. นั่งนับ 20 วัน ได้คืน 1.3 ล้าน


          คุณตาวัย 80 เกิดภาวะสับสน เผลอฉีกเงินเกษียณเป็นชิ้น ๆ นับล้าน หลานเห็นแล้วช็อก ต้องขอคุณพนักงานธนาคาร ร่วมใจนับ 20 วัน จนกู้คืนได้ 1.3 ล้าน

ฉีกเงิน

          เมื่อเดือนกรกฎาคม 2569 สำนักข่าว CCTV ของจีน นำเสนอเรื่องราวของชายชราวัย 80 ปี ที่เกิดภาวะสับสนไม่รู้ตัว เผลอฉีกเงินเก็บที่สะสมไว้ใช้ยามเกษียณ จนขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกว่า 10,000 ชิ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานธนาคาร ในที่สุดก็สามารถกู้คืนธนบัตรที่เสียหายได้ถึง 266,600 หยวน (ราว 1.3 ล้านบาท)

          จากรายงานของเว็บไซต์ Sina เผยว่า นายหวัง ชายชราผู้นี้อาศัยอยู่ตัวคนเดียว จนกระทั่งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมา คุณตาซึ่งอายุเยอะจนเกิดภาวะสับสน ได้ฉีกเงินที่เก็บออมไว้ด้วยความยากลำบากเป็นชิ้น ๆ ยัดใส่ขวดโหลในบ้าน เคราะห์ดีที่วันนั้นหลายชายของคุณตาแวะมาที่บ้าน และบังเอิญเจอเศษธนบัตรจำนวนมากระหว่างทำความสะอาดข้าวของคุณตา ทำให้รู้ว่าคุณตาฉีกเงินที่เก็บสะสมมาหลายปีทิ้งไปจนหมดแล้ว 

ฉีกเงิน
ภาพจาก Sina



ฉีกเงิน
ภาพจาก Sina

          เพื่อจะช่วยกู้คืนเงินที่เสียหาย หลานชายจึงขอความช่วยเหลือจากธนาคาร ซึ่งเมื่อทราบถึงสถานการณ์ ทางสาขาก็ได้จัดเตรียมทีมพนักงานมากกว่า 10 คน และผู้เชี่ยวชาญ มาช่วยกันคัดแยก จัดเรียง และตรวจสอบยืนยันหมายเลขธนบัตรแต่ละใบ 

          เนื่องจากธนบัตรแต่ละใบ ถูกฉีกออกเป็นชิ้น ๆ ตั้งแต่ 5 - 6 ชิ้น แถมบางชิ้นส่วนยังเล็กจนไม่สามารถใช้เครื่องนับได้ เจ้าหน้าที่จึงต้องทำการจัดเรียงและตรวจสอบด้วยมือ โดยหลังจากความพยายามอย่างหนัก 20 วัน ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็จับคู่เศษธนบัตรที่ตรงกันเท่าที่จะทำได้ สามารถกู้คืนเงินเกษียณของคุณตาได้ 266,600 หยวน 
 
ฉีกเงิน


ขอบคุณข้อมูลจาก CCTVSina


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เข่าแทบทรุด ตาวัย 80 เผลอฉีกเงินเกษียณเป็นล้าน พนง. นั่งนับ 20 วัน ได้คืน 1.3 ล้าน โพสต์เมื่อ 6 สิงหาคม 2569 เวลา 11:11:27 1,201 อ่าน
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