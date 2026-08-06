ควบคุมตัว โทน บางแค เซียนพระชื่อดัง หลังถูกออกหมายจับ ปมหลอกขายกล้องส่องพระ

ออกหมายจับ โทน บางแค เซียนพระชื่อดัง หลังมีกระแสลือว่อน ตำรวจเข้าตรวจค้น 2 จุด พบหนีไปตั้งแต่ช่วงกลางดึก ล่าสุดควบคุมตัวได้แล้ว
วันที่ 6 สิงหาคม 2569 เพจ ดาวแปดแฉก รายงานข่าว ตำรวจสอบสวนกลางเข้าตรวจค้น 2 จุด หลังศาลพิจารณาออกหมายจับ โทน บางแค เซียนพระชื่อดัง หลังจากมีกระแสข่าวลือบนโลกออนไลน์ เกี่ยวกับคนดังที่เคยออกรายการดัง ถูกออกหมายจับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โทน บางแค FC.
ล่าสุด ข่าวช่องวัน รายงานว่า ภายหลังจากที่ พ.ต.อ. จำนาญ จันทร์เทศ ผกก.4 บก.ปอศ. นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักของ นายโทนทอง สุขแก่น หรือ โทน บางแค ในย่าน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี หลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหาฉ้อโกงประชาชน จากกรณีมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความปมหลอกซื้อกล้องส่องพระรุ่น Zeiss Blue Marine จากการตรวจค้นเบื้องต้น พบว่า โทน บางแค ออกจากบ้านพักไปตั้งแต่เวลา 23.00 น. วานนี้ (5 สิงหาคม)
อย่างไรก็ตาม ต่อมามีรายงานว่า ขณะนี้ตำรวจสามารถควบคุมตัว โทน บางแค ได้แล้ว หลังพูดคุยกับทางภรรยาประสานให้ โทน บางแค มอบตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โทน บางแค FC.
* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลวันที่ 6 สิงหาคม 2569 เวลา 13.06 น.
ขอบคุณข้อมูลจาก ช่าวช่องวัน