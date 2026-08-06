HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ควบคุมตัว โทน บางแค เซียนพระชื่อดัง หลังถูกออกหมายจับ ปมหลอกขายกล้องส่องพระ

          ออกหมายจับ โทน บางแค เซียนพระชื่อดัง หลังมีกระแสลือว่อน ตำรวจเข้าตรวจค้น 2 จุด พบหนีไปตั้งแต่ช่วงกลางดึก ล่าสุดควบคุมตัวได้แล้ว

โทน บางแค

          วันที่ 6 สิงหาคม 2569 เพจ ดาวแปดแฉก รายงานข่าว ตำรวจสอบสวนกลางเข้าตรวจค้น 2 จุด หลังศาลพิจารณาออกหมายจับ โทน บางแค เซียนพระชื่อดัง หลังจากมีกระแสข่าวลือบนโลกออนไลน์ เกี่ยวกับคนดังที่เคยออกรายการดัง ถูกออกหมายจับ 

โทน บางแค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โทน บางแค FC.

          ล่าสุด ข่าวช่องวัน รายงานว่า ภายหลังจากที่ พ.ต.อ. จำนาญ จันทร์เทศ ผกก.4 บก.ปอศ. นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักของ นายโทนทอง สุขแก่น หรือ โทน บางแค ในย่าน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี หลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหาฉ้อโกงประชาชน จากกรณีมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความปมหลอกซื้อกล้องส่องพระรุ่น Zeiss Blue Marine จากการตรวจค้นเบื้องต้น พบว่า โทน บางแค ออกจากบ้านพักไปตั้งแต่เวลา 23.00 น. วานนี้ (5 สิงหาคม)
          
          อย่างไรก็ตาม ต่อมามีรายงานว่า ขณะนี้ตำรวจสามารถควบคุมตัว โทน บางแค ได้แล้ว หลังพูดคุยกับทางภรรยาประสานให้ โทน บางแค มอบตัว 

โทน บางแค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โทน บางแค FC.

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลวันที่ 6 สิงหาคม 2569 เวลา 13.06 น.

ขอบคุณข้อมูลจาก ช่าวช่องวัน

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ควบคุมตัว โทน บางแค เซียนพระชื่อดัง หลังถูกออกหมายจับ ปมหลอกขายกล้องส่องพระ อัปเดตล่าสุด 6 สิงหาคม 2569 เวลา 13:08:08 1,543 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 ของขวัญวันแม่ คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ลงทะเบียนค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดาราไทย
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ที่เที่ยววันแม่ 2569 วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนสิงหาคม 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณเดชน์ ญาญ่า วันแม่แห่งชาติ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย