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ครูแพ้เสียงในหัว ลั่นแรงจนเป็นไวรัล สิ่งที่พบเจออุบาทว์เกินรับ ชาวเน็ตเห็นใจ

          ครูแพ้เสียงในหัว ลั่นแรงจนเป็นไวรัล ไม่ไหวจะทนกับพฤติกรรม ชาวเน็ตเห็นใจชะตาครู ขอโทษที่พูดหยาบ แต่มันเหลืออดจริง ๆ

ครูแพ้เสียงในหัว

          กลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืน กับเสียงในหัวของครูท่านหนึ่ง ที่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กถึงความเหลืออดกับสิ่งที่พบจากเด็กเจนใหม่ โดยระบุว่า 

          "เป็นครูมาตั้งแต่ปี 37 ลูกศิษย์รุ่นแรกอายุ 45+ สอนพ่อแม่มันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ไม่มีลูกศิษย์รุ่นไหนอุบาทว์ได้เท่าเด็กเจนเหี้Xนี่อีกแล้ว"

ครูแพ้เสียงในหัว

          งานนี้ทำเอาชาวเน็ตถึงกับไลก์กันถล่มทลาย โดยรอง ผอ. ของโรงเรียนแห่งหนึ่งยังเข้ามาคอมเมนต์ว่า "ข้อความนี้ เป็นเพียงเสียงในหัวเท่านั้น ไม่ได้พูดออกมาแต่อย่างใด"

          พบว่าชาวเน็ตจำนวนมากพากันเข้ามาให้กำลังใจครูท่านนี้ โดยยอมรับว่าเด็กเจนนี้มีพฤติกรรมที่ชวนเอือมระอาหลายสิ่งอย่างจริง ๆ ซึ่งการเลี้ยงดูที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็อาจส่งผลต่อนิสัยและทัศนคติของเด็กเช่นกัน

ครูแพ้เสียงในหัว


          นอกจากนี้ ยังมีครูคนอื่น ๆ รวมถึงครูเจ้าของโพสต์ที่เข้ามาคอมเมนต์ เผยวีรกรรมแต่ละอย่างที่พบเจอ ทำเอาชาวเน็ตเข้าใจเลยว่าทำไมเสียงในหัวของครูถึงดังออกมาขนาดนี้ 

          ทั้งนี้ คุณครูเจ้าของโพสต์ยอมรับว่า หลังจากโพสต์ดังกล่าวก็ได้มีผู้ใหญ่โทร. มาสอบถามแล้ว จึงเล่าความจริงให้ท่านฟังไปว่าเกิดอะไรขึ้น รวมถึงขอโทษไปแล้ว เนื่องจากเป็นครูแต่ใช้คำหยาบออกสื่อ แต่มันเหลืออดจริง ๆ ซึ่งผู้ใหญ่ท่านก็เข้าใจ 

ครูแพ้เสียงในหัว

ครูแพ้เสียงในหัว


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ครูแพ้เสียงในหัว ลั่นแรงจนเป็นไวรัล สิ่งที่พบเจออุบาทว์เกินรับ ชาวเน็ตเห็นใจ โพสต์เมื่อ 6 สิงหาคม 2569 เวลา 13:35:51
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