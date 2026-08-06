ครูแพ้เสียงในหัว ลั่นแรงจนเป็นไวรัล สิ่งที่พบเจออุบาทว์เกินรับ ชาวเน็ตเห็นใจ

ครูแพ้เสียงในหัว ลั่นแรงจนเป็นไวรัล ไม่ไหวจะทนกับพฤติกรรม ชาวเน็ตเห็นใจชะตาครู ขอโทษที่พูดหยาบ แต่มันเหลืออดจริง ๆ
กลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืน กับเสียงในหัวของครูท่านหนึ่ง ที่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กถึงความเหลืออดกับสิ่งที่พบจากเด็กเจนใหม่ โดยระบุว่า
"เป็นครูมาตั้งแต่ปี 37 ลูกศิษย์รุ่นแรกอายุ 45+ สอนพ่อแม่มันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ไม่มีลูกศิษย์รุ่นไหนอุบาทว์ได้เท่าเด็กเจนเหี้Xนี่อีกแล้ว"
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตถึงกับไลก์กันถล่มทลาย โดยรอง ผอ. ของโรงเรียนแห่งหนึ่งยังเข้ามาคอมเมนต์ว่า "ข้อความนี้ เป็นเพียงเสียงในหัวเท่านั้น ไม่ได้พูดออกมาแต่อย่างใด"
พบว่าชาวเน็ตจำนวนมากพากันเข้ามาให้กำลังใจครูท่านนี้ โดยยอมรับว่าเด็กเจนนี้มีพฤติกรรมที่ชวนเอือมระอาหลายสิ่งอย่างจริง ๆ ซึ่งการเลี้ยงดูที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็อาจส่งผลต่อนิสัยและทัศนคติของเด็กเช่นกัน
นอกจากนี้ ยังมีครูคนอื่น ๆ รวมถึงครูเจ้าของโพสต์ที่เข้ามาคอมเมนต์ เผยวีรกรรมแต่ละอย่างที่พบเจอ ทำเอาชาวเน็ตเข้าใจเลยว่าทำไมเสียงในหัวของครูถึงดังออกมาขนาดนี้
ทั้งนี้ คุณครูเจ้าของโพสต์ยอมรับว่า หลังจากโพสต์ดังกล่าวก็ได้มีผู้ใหญ่โทร. มาสอบถามแล้ว จึงเล่าความจริงให้ท่านฟังไปว่าเกิดอะไรขึ้น รวมถึงขอโทษไปแล้ว เนื่องจากเป็นครูแต่ใช้คำหยาบออกสื่อ แต่มันเหลืออดจริง ๆ ซึ่งผู้ใหญ่ท่านก็เข้าใจ