HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ผลชันสูตร ฮลุน โซโล่ พบระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ไร้ทำร้ายร่างกาย

          ผลชันสูตร ฮลุน โซโล่ พบระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ไม่พบถูกทำร้ายร่างกาย แต่ยังไม่ทิ้งปมเสียชีวิตจากสารพิษ

ผลชันสูตร ฮลุน โซโล่

          ความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ซึ่งร่างถูกส่งกลับจากจอร์เจีย ถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ (6 สิงหาคม 2569) ซึ่งทางครอบครัวได้ส่งร่างของฮลุนไปชันสูตร ก่อนจะนำศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาหลังจากนี้ 

ผลชันสูตร ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Ankara﻿

          ล่าสุด เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ แถลงผลชันสูตรร่าง ฮลุน โซโล่ ไม่พบถูกทำร้ายร่างกาย อวัยวะไม่พบผิดปกติ ยกเว้นที่หัวใจ ซึ่งทางเจอร์เจียตรวจไว้ค่อนข้างเยอะ 

          จากนี้จะต้องมีการตรวจห้องปฏิบัติการ โดยการตรวจหาเนื้อเยื่อและการตรวจหาทางพันธุกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องไหลตาย เบื้องต้นสรุปสาเหตุเกิดจากระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 

          อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทิ้งประเด็นเรื่องเสียชีวิตจากสารพิษ ซึ่งจะประสานกระทรวงยุติธรรม ประสานไปทางจอร์เจีย เพื่อขอข้อมูลชันสูตรการตรวจสารเคมี

ผลชันสูตร ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่

ผลชันสูตร ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่

ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ผลชันสูตร ฮลุน โซโล่ พบระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ไร้ทำร้ายร่างกาย โพสต์เมื่อ 6 สิงหาคม 2569 เวลา 13:58:29
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 ของขวัญวันแม่ คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ลงทะเบียนค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดาราไทย
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ที่เที่ยววันแม่ 2569 วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนสิงหาคม 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณเดชน์ ญาญ่า วันแม่แห่งชาติ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย