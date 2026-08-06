ผลชันสูตร ฮลุน โซโล่ พบระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ไร้ทำร้ายร่างกาย

ผลชันสูตร ฮลุน โซโล่ พบระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ไม่พบถูกทำร้ายร่างกาย แต่ยังไม่ทิ้งปมเสียชีวิตจากสารพิษ
ความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ซึ่งร่างถูกส่งกลับจากจอร์เจีย ถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ (6 สิงหาคม 2569) ซึ่งทางครอบครัวได้ส่งร่างของฮลุนไปชันสูตร ก่อนจะนำศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาหลังจากนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Ankara
ล่าสุด เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ แถลงผลชันสูตรร่าง ฮลุน โซโล่ ไม่พบถูกทำร้ายร่างกาย อวัยวะไม่พบผิดปกติ ยกเว้นที่หัวใจ ซึ่งทางเจอร์เจียตรวจไว้ค่อนข้างเยอะ
จากนี้จะต้องมีการตรวจห้องปฏิบัติการ โดยการตรวจหาเนื้อเยื่อและการตรวจหาทางพันธุกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องไหลตาย เบื้องต้นสรุปสาเหตุเกิดจากระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทิ้งประเด็นเรื่องเสียชีวิตจากสารพิษ ซึ่งจะประสานกระทรวงยุติธรรม ประสานไปทางจอร์เจีย เพื่อขอข้อมูลชันสูตรการตรวจสารเคมี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้