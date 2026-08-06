ครั้งแรกของไทย ! เตรียมส่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทย ร่วมสำรวจดวงจันทร์ 24 ส.ค.

ครั้งแรกของไทย นำส่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ CE-7 MATCH ฝีมือคนไทย ร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ กับ ฉางเอ๋อ 7 เตรียมถ่ายทอดสด 24 ส.ค.
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) หรือ NARIT กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดแถลงข่าว "ครั้งแรกของไทยสู่ภารกิจสำรวจดวงจันทร์" ประกาศความพร้อมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทย CE-7 MATCH จะร่วมปฏิบัติภารกิจสำรวจดวงจันทร์ในฐานะ 1 ใน 7 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์นานาชาติ ของภารกิจ "ฉางเอ๋อ 7"
โดยอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ "CE-7 MATCH" ซึ่งออกแบบและพัฒนาโดยคนไทย ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์เป็นครั้งแรก ภายใต้ภารกิจ "ฉางเอ๋อ 7" มีกำหนดปล่อยขึ้นสู่อวกาศจากศูนย์ปล่อยยานอวกาศเหวินชาง มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยจะมีการถ่ายทอดสดการปล่อยจรวดลองมาร์ช-5 Y14 นำส่งยานฉางเอ๋อ 7 ขึ้นสู่ห้วงอวกาศ ในวันดังกล่าว
นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการวิทยาศาสตร์ และอวกาศของไทย ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ วิศวกรรม และการวิจัยขั้นแนวหน้าที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ