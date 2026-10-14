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เปิดสาเหตุควันและกลิ่นไหม้ในสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อคืนนี้ มันคืออะไรมีแจงแล้ว

          พบควันและกลิ่นไหม้บริเวณบันไดเลื่อนภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา จนหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น ล่าสุดทางสนามบินออกมาเฉลยแล้วว่าต้นเหตุคืออะไร


สนามบินสุวรรณภูมิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict

          วันที่ 14 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์ภาพและข้อความจากลูกเพจที่ส่งมาจากสุวรรณภูมิ ระบุว่าเหตุเกิดเมื่อคืนที่ผ่านมา เวลาประมาณ 21.35 น. (วันที่ 13 ตุลาคม) มีควันออกมาจากบันไดเลื่อน คาดว่าสายพานน่าจะไหม้ ทำให้ชาวเน็ตเข้ามาสอบถามและติดตามความคืบหน้ากันจำนวนมาก



          ต่อมา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบพบเศษผ้าซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดบริเวณร่องพูลเลย์ (Pulley) ภายในห้องเครื่องของบันไดเลื่อน ส่งผลให้เกิดแรงเสียดทานสูง ทำให้สายพานเกิดความร้อนสะสมอย่างรวดเร็ว จนเกิดควันและร่องรอยไหม้บริเวณสายพาน

          หลังได้รับแจ้งเหตุ ทสภ. ได้ประสานผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาบันไดเลื่อนเข้าตรวจสอบและแก้ไขตามข้อกำหนดของผู้ผลิต พร้อมยืนยันความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการอีกครั้ง ปัจจุบันบันไดเลื่อนดังกล่าวกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว


สนามบินสุวรรณภูมิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict



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เปิดสาเหตุควันและกลิ่นไหม้ในสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อคืนนี้ มันคืออะไรมีแจงแล้ว โพสต์เมื่อ 14 ตุลาคม 2569 เวลา 18:48:17 2,595 อ่าน
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