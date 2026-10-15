ทีมดูแลรถ น้องพายุ แจงดราม่า เสื้อสูบเครื่องยนต์ ยันใช้ถูกกติกา ไม่มีรุ่นไหนได้เปรียบ

ทีมดูแลรถ น้องพายุ ออกโรงชี้แจงดราม่า หลังถูกประท้วงเรื่องเสื้อสูบเครื่องยนต์ พร้อมยืนยันถูกกติการ ไม่มีการดัดแปลง ไม่มีรุ่นไหนได้เปรียบ ผ่านการตรวจจากกรรมการก่อน-หลังแข่ง
ยังคงเป็นเรื่องราวที่หลายคนพากันติดตาม กับดราม่าการแข่งขันรถโกคาร์ท รุ่น Cadet B อายุ 8-9 ปี ซึ่ง น้องพายุ ลูกชายของชมพู่ อารยา เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 แต่ต่อมามีผู้จัดการทีมยื่นหนังสือประท้วงผลการแข่งขัน ทำให้ยังไม่สามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ และยังไม่มีการมอบถ้วยรางวัล โดยประเด็นที่ต้องชี้ชัดคือเรื่องเสื้อสูบรถของผู้ชนะที่มีความแตกต่างจากผู้แข่งอื่น ๆ จะผิดกติกาหรือไม่นั้น
วันที่ 15 ตุลาคม 2569 DT Motorsport ทีมดูแลรถโกคาร์ท น้องพายุ ออกแลถงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมเอกสารรับรองจากผู้ผลิต IAME ยืนยันว่าเครื่องยนต์เป็นของแท้ ไม่มีการดัดแปลง และเสื้อสูบอยู่ในใบรับรองมาตรฐานตามที่กติกากำหนด ขณะที่การตัดสินยังอยู่ในกระบวนการของ รยสท.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DT Motorsport
แถลงข้อเท็จจริง SUPER KART THAILAND 2026 รุ่น CADET B
จากทีม DT Motorsport
สืบเนื่องจากมีการยื่นประท้วงผลการแข่งขัน เรื่องเสื้อสูบเครื่องยนต์ของน้องพายุ ทีมขอชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารรับรองจากผู้ผลิต IAME ดังนี้
เครื่องยนต์ IAME X30 Water Swift 60cc ของแท้ เลขเครื่องเดิม ไม่มีการดัดแปลง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DT Motorsport
เสื้อสูบอยู่ในใบรับรองมาตรฐาน 364/H ซึ่งเป็นฉบับที่กติกาของรายการกำหนด โรงงานรับรองเสื้อสูบของแท้ไว้มากกว่าหนึ่งแบบ
ขนาดช่องพอร์ตและองศาเท่ากันทุกตัวเลขในใบรับรองทั้ง 3 ฉบับ ไม่มีรุ่นไหนได้เปรียบ
รถผ่านการตรวจของกรรมการทั้งก่อนและหลังแข่ง
เราเคารพสิทธิ์ในการประท้วงของทุกคน และเคารพกระบวนการของ รยสท. ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสิน ขอให้การพูดคุยเรื่องนี้อยู่บนข้อเท็จจริงและเอกสาร ไม่โจมตีบุคคล นี่คือกีฬาของเด็กอายุ 8–11 ปี ที่ทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมมาอย่างหนัก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DT Motorsport