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ทีมดูแลรถ น้องพายุ แจงดราม่า เสื้อสูบเครื่องยนต์ ยันใช้ถูกกติกา ไม่มีรุ่นไหนได้เปรียบ

           ทีมดูแลรถ น้องพายุ ออกโรงชี้แจงดราม่า หลังถูกประท้วงเรื่องเสื้อสูบเครื่องยนต์ พร้อมยืนยันถูกกติการ ไม่มีการดัดแปลง ไม่มีรุ่นไหนได้เปรียบ ผ่านการตรวจจากกรรมการก่อน-หลังแข่ง

ดราม่าโกคาร์ทเด็ก

           ยังคงเป็นเรื่องราวที่หลายคนพากันติดตาม กับดราม่าการแข่งขันรถโกคาร์ท รุ่น Cadet B อายุ 8-9 ปี ซึ่ง น้องพายุ ลูกชายของชมพู่ อารยา เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 แต่ต่อมามีผู้จัดการทีมยื่นหนังสือประท้วงผลการแข่งขัน ทำให้ยังไม่สามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ และยังไม่มีการมอบถ้วยรางวัล โดยประเด็นที่ต้องชี้ชัดคือเรื่องเสื้อสูบรถของผู้ชนะที่มีความแตกต่างจากผู้แข่งอื่น ๆ จะผิดกติกาหรือไม่นั้น

           วันที่ 15 ตุลาคม 2569 DT Motorsport ทีมดูแลรถโกคาร์ท น้องพายุ ออกแลถงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง  พร้อมเอกสารรับรองจากผู้ผลิต IAME ยืนยันว่าเครื่องยนต์เป็นของแท้ ไม่มีการดัดแปลง และเสื้อสูบอยู่ในใบรับรองมาตรฐานตามที่กติกากำหนด ขณะที่การตัดสินยังอยู่ในกระบวนการของ รยสท.

ดราม่าโกคาร์ทเด็ก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DT Motorsport

           แถลงข้อเท็จจริง SUPER KART THAILAND 2026 รุ่น CADET B

           จากทีม DT Motorsport

           สืบเนื่องจากมีการยื่นประท้วงผลการแข่งขัน เรื่องเสื้อสูบเครื่องยนต์ของน้องพายุ ทีมขอชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารรับรองจากผู้ผลิต IAME ดังนี้

           เครื่องยนต์ IAME X30 Water Swift 60cc ของแท้ เลขเครื่องเดิม ไม่มีการดัดแปลง

ดราม่าโกคาร์ทเด็ก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DT Motorsport

           เสื้อสูบอยู่ในใบรับรองมาตรฐาน 364/H ซึ่งเป็นฉบับที่กติกาของรายการกำหนด โรงงานรับรองเสื้อสูบของแท้ไว้มากกว่าหนึ่งแบบ

           ขนาดช่องพอร์ตและองศาเท่ากันทุกตัวเลขในใบรับรองทั้ง 3 ฉบับ ไม่มีรุ่นไหนได้เปรียบ

           รถผ่านการตรวจของกรรมการทั้งก่อนและหลังแข่ง

           เราเคารพสิทธิ์ในการประท้วงของทุกคน และเคารพกระบวนการของ รยสท. ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสิน ขอให้การพูดคุยเรื่องนี้อยู่บนข้อเท็จจริงและเอกสาร ไม่โจมตีบุคคล นี่คือกีฬาของเด็กอายุ 8–11 ปี ที่ทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมมาอย่างหนัก

ดราม่าโกคาร์ทเด็ก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก DT Motorsport


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ทีมดูแลรถ น้องพายุ แจงดราม่า เสื้อสูบเครื่องยนต์ ยันใช้ถูกกติกา ไม่มีรุ่นไหนได้เปรียบ โพสต์เมื่อ 15 ตุลาคม 2569 เวลา 09:08:12 3,153 อ่าน
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