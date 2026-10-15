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เจาะเอกสารแจงรถ น้องพายุ ทำไมเสื้อสูบต่างจากคันอื่น แต่ย้ำรถเหมือนกับทุกคน

          ทีม DT Motorsport เปิดเอกสารแจงปมเสื้อสูบรถโกคาร์ทของน้องพายุ ทำไมต่างจากคันอื่น ยืนยันรถเหมือนของทุกคน ไม่ใช่การดัดแปลง

ทีม DT Motorsport ชี้แจงปมเสื้อสูบรถโกคาร์ทน้องพายุ

ทีม DT Motorsport ชี้แจงปมเสื้อสูบรถโกคาร์ทน้องพายุ

          ยังคงเป็นประเด็นร้อนสำหรับดราม่าการแข่งขันรถโกคาร์ท รุ่น Cadet B อายุ 8-9 ปี ซึ่ง น้องพายุ ลูกชายของชมพู่ อารยา เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 แต่ต่อมา ไฮโซปอ ตนุภัทร ผู้จัดการทีมอื่น ประท้วงผลการแข่งขัน ตั้งคำถามเรื่องสเปกรถและเสื้อสูบรถของน้องพายุที่แตกต่างจากผู้เข้าแข่งขันคนอื่น ซึ่งคาดว่าจะได้ทราบผลการตัดสินในไม่ช้า

          ต่อมาทางฝั่ง DT Motorsport ทีมดูแลรถของน้องพายุ ได้ออกมาแถลงข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารรับรองจากผู้ผลิต IAME ยืนยันว่ารถของน้องพายุใช้เครื่องยนต์ IAME X30 Water Swift 60cc ของแท้ เลขเครื่องเดิม ไม่มีการดัดแปลง เสื้อสูบอยู่ในใบรับรองมาตรฐาน 364/H ซึ่งเป็นฉบับที่กติกาของรายการกำหนด รถผ่านการตรวจของกรรมการทั้งก่อนและหลังแข่ง ยืนยันถูกต้องตามกติกาและอยู่ภายใต้นิยาม One Make Race ทุกประการ แต่ก็จะเคารพกระบวนการตัดสินของ รยสท.

ทีม DT Motorsport ชี้แจงปมเสื้อสูบรถโกคาร์ทน้องพายุ
ภาพจาก DT Motorsport

ทำไมเสื้อสูบของน้องพายุจึงต่างจากคันอื่น

          พร้อมกันนั้นมีการเปิดเอกสารแถลงข้อเท็จจริงเป็นไฟล์ pdf โดยพบจุดที่น่าสนใจคือ การตอบคำถามว่า "ทำไมเสื้อสูบของน้องพายุจึงต่างจากคันอื่น"

          เหตุผลเกิดจาก

          ซ้อมจนสึก - เครื่องถูกใช้ฝึกซ้อมจนเสื้อสูบเดิมที่มากับรถมีรอยสึกหรอ

          ตรวจสเปก - ทีมช่างตรวจกับใบรับรองของโรงงาน พบว่าขนาดพอร์ตเท่ากันทุกค่า

          สอบถามผู้จัด - ทีมช่างสอบถามกับทางการแข่งขันก่อนเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว

          ใส่อะไหล่แท้ - ใช้เสื้อสูบแท้ IAME ที่ทีมมีอยู่ ซึ่งอยู่ในใบรับรองทางการ

          ผ่านการตรวจ - ผ่านการตรวจของกรรมการทั้งก่อนและหลังแข่ง และกรรมการตัดซีลเครื่องแล้ว

          ทางทีมระบุว่า การเปลี่ยนอะไหล่ที่สึกหรอด้วยของแท้ไม่ใช่การดัดแปลง เหมือนการเปลี่ยนผ้าเบรกด้วยอะไหล่แท้จากศูนย์ ซึ่งไม่ใช่การแต่งรถ และทุกทีมก็เปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกตามรอบการบำรุงรักษาเป็นเรื่องปกติ ทีมยังเก็บเสื้อสูบตัวเดิมที่สึกไว้ และพร้อมนำมาแสดงต่อคณะกรรมการ

          ในเอกสารยังไล่ลำดับเหตุการณ์ ระบุว่า เสื้อสูบตัวนี้ผ่านสายตากรรมการมาแล้ว 2 ครั้ง เริ่มจากก่อนแข่งมีการเปลี่ยนเสื้อสูบที่สึกด้วยอะไหล่แท้ IAME ซึ่ง "เป็นที่รับทราบในสนาม" จากนั้นกรรมการตรวจสภาพก่อนแข่งว่าผ่านและตัดซีลเครื่อง น้องพายุเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 และกรรมการตรวจรถหลังแข่งก็ผ่านเช่นกัน ก่อนจะมีการยื่นประท้วงเรื่องเสื้อสูบภายใน 30 นาที หลังจบการแข่งขัน

ทีม DT Motorsport ชี้แจงปมเสื้อสูบรถโกคาร์ทน้องพายุ
ภาพจาก DT Motorsport

ทีมยืนยันว่าการเปลี่ยนเสื้อสูบไม่ได้ปิดบัง และไม่มีการทักท้วงก่อนการแข่งขัน

          ยืนยัน รถน้องพายุ เหมือนกับทุกคน

          ส่วนประเด็นที่ว่ารุ่นนี้ "ทุกคนต้องเหมือนกัน" ทีมยอมรับว่าใช่ และรถของน้องพายุก็เหมือนทุกคน คือ

          - ใช้ตัวรถ KR และเครื่อง IAME X30 60cc รุ่นเดียวกัน 
          - ใช้ใบรับรอง 364H ฉบับเดียวกัน ขนาดพอร์ตเท่ากันทุกตัวเลข 
          - ทุกชิ้นเป็นของแท้มาตรฐานโรงงาน (STD) ไม่ดัดแปลง 

ทีม DT Motorsport ชี้แจงปมเสื้อสูบรถโกคาร์ทน้องพายุ
ภาพจาก DT Motorsport

          แต่คำว่าเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าชิ้นส่วนต้องมาจาก "ล็อตผลิตเดียวกัน" หรือเครื่องหมายบนชิ้นส่วนต้อง "หน้าตาเหมือนกันทุกจุด" เพราะโรงงานก็รับรองเครื่องหมายเสื้อสูบและชิ้นส่วนอื่นไว้หลายแบบ ส่วนกติกาโครงการข้อ 1 ที่ห้าม "เปลี่ยนชิ้นส่วนที่มิใช่ STD" หมายถึงห้ามใช้ของที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ใช่ห้ามของแท้ที่มาจากต่างล็อต

          ขณะนี้ทีมได้ยื่นหนังสือชี้แจงต่อคณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน รยสท. พร้อมเอกสารอ้างอิงครบถ้วนแล้ว และเก็บเครื่องไว้ในสภาพเดิม ไม่แกะซีลจนกว่ากรรมการจะตรวจเสร็จ ทั้งยังยินดีให้วัดด้วยเครื่องมือมาตรฐานของ IAME (Tool Cod. 10194) ต่อหน้ากรรมการ โดยจะรอผลอย่างเป็นทางการจาก รยสท. ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสิน

          ท้ายเอกสาร ทีมได้ฝากข้อความถึงสังคมว่า "นี่คือกีฬาของเด็ก" นักแข่งทุกคนในรุ่นนี้อายุเพียง 8-11 ปี และทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมมาอย่างหนัก จึงขอให้การพูดคุยเรื่องนี้อยู่บนข้อเท็จจริงและเอกสาร ไม่โจมตีบุคคล และให้กระบวนการของ รยสท. เป็นผู้ตัดสิน พร้อมขอบคุณทุกครอบครัว ทุกทีม และผู้จัดการแข่งขัน ที่ช่วยกันทำให้กีฬาคาร์ทในประเทศไทยเติบโต

ทีม DT Motorsport ชี้แจงปมเสื้อสูบรถโกคาร์ทน้องพายุ
ภาพจาก DT Motorsport

ทีม DT Motorsport ชี้แจงปมเสื้อสูบรถโกคาร์ทน้องพายุ
ภาพจาก DT Motorsport



ขอบคุณข้อมูลจาก DT Motorsport

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เจาะเอกสารแจงรถ น้องพายุ ทำไมเสื้อสูบต่างจากคันอื่น แต่ย้ำรถเหมือนกับทุกคน โพสต์เมื่อ 15 ตุลาคม 2569 เวลา 12:15:02 3,055 อ่าน
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