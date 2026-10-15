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เก๋งติดแหง็กกลางสะพาน จะลากลงก็ไม่ได้ รู้เหตุขับขึ้นไป ลูกหลานกุมขมับ ป้ายมีแต่อ่านไหม ?

           รถเก๋งติดแหง็กกลางสะพาน เหตุเชื่อ GPS คนงงสุด ป้ายก็มีบอกขึ้นได้เฉพาะ จยย. ยังฝืนไป สุดท้ายไม่รอด ถอยก็ไม่ได้ ไปต่อก็ไม่ถึง แถมลากรถลงไม่ได้ 

รถติดสะพาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สังคมข่าว สมุทรสาคร 2

           เป็นภาพไวรัลที่ได้รับความสนใจขณะนี้ เมื่อเพจเฟซบุ๊ก สังคมข่าว สมุทรสาคร 2 ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์สุดงงเมื่อช่วงบ่าย วันนี้ (15 ตุลาคม 2569) เป็นภาพรถเก๋งสีเงินทะเบียนกรุงเทพฯ ที่ขับขึ้นไปติดคาอยู่บนสะพานกลับรถ ซึ่งมีป้ายระบุชดว่าสำหรับรถจักรยานยนต์ จนตกอยู่ในสภาพติดแหง็กแบบถอยก็ไม่ได้ เดินหน้าก็ไปไม่ถึง

           โดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 13.50 น. คนขับเป็นผู้หญิง มากันทั้งหมด 3 คน เป็นสายบุญที่มาไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร แล้วเดินทางต่อไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ฝั่งท่าฉลอม

รถติดสะพาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สังคมข่าว สมุทรสาคร 2

           ขากลับได้ตั้ง GPS นำทาง และขับตามขึ้นไปบนจุดกลับรถของมอเตอร์ไซค์ ฝั่งท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร จนรถขึ้นไปถึงหัวโค้งด้านบนสุดของสะพาน และติดคาอยู่ตรงนั้น ไม่สามารถถอยหลังลงมาได้

           เมื่อตรวจสอบสภาพที่เกิดเหตุ พบว่าตรงทางขึ้นสะพานมีป้ายติดไว้ชัดเจนว่า "เฉพาะรถจักรยานยนต์" พร้อมเครื่องหมายห้ามรถยนต์

รถติดสะพาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สังคมข่าว สมุทรสาคร 2

           ทางเพจระบุว่า คนขับไม่ใช่คนในพื้นที่ และเมื่อรถเลี้ยวหลุดโค้งขึ้นไปแล้วก็ถอยหลังลงมาได้ยาก จะลากก็ลากไม่ได้ ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดำเนินการ แต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าลากลงมาไม่ได้ เพราะรถหลุดโค้งขึ้นไปข้างบนแล้ว

           โชคดีที่คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บ ทรัพย์สินของทางราชการไม่ได้รับความเสียหาย ส่วนตัวรถมีรอยขีดข่วน และยางแตกไปถึง 3 เส้น

           หลังภาพถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น ทั้ง "ป้ายก็มีบอกก่อนขึ้น ไม่คิดจะเงยหน้ามองเลย" "เขาใช้เท้าขับอย่างเดียวจริง ๆ" "ดู GPS ก็ดูอย่างเดียว ไม่ดูทางเลย" บางคนก็แซวว่า "เท่าที่เป็นข่าวมา คันนี้ขึ้นได้ไกลที่สุด"

รถติดสะพาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สังคมข่าว สมุทรสาคร 2


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เก๋งติดแหง็กกลางสะพาน จะลากลงก็ไม่ได้ รู้เหตุขับขึ้นไป ลูกหลานกุมขมับ ป้ายมีแต่อ่านไหม ? โพสต์เมื่อ 15 ตุลาคม 2569 เวลา 16:24:00 3,981 อ่าน
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