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นักแสดงสาว เปิดอดีตเจ็บปวด ถูกส่งเข้าสถานคุ้มครอง กว่าจะหลุดพ้นพ่อแม่ - สร้างชีวิตใหม่

          ฮากาตะ อิโรฮะ นางเอก AV น้องใหม่ เปิดชีวิตสุดดาร์ก พ่อแม่ทำเลวร้ายจนต้องเข้าสถานคุ้มครอง ชีวิตเหมือนติดคุก กว่าจะหลุดพ้นจนดิ้นรนสอบเรียนกฎหมายได้


Iroha hakata

          วันที่ 10 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ HK01 รายงานว่า ฮากาตะ อิโรฮะ (Iroha hakata) นักแสดง AV ชาวญี่ปุ่น ที่เพิ่งเดบิวต์อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ด้วยภาพลักษณ์สาวคงแก่เรียน ทั้งยังเป็นนักศึกษาวิชากฎหมาย กลายมาเป็นที่สนใจในวงกว้าง หลังออกมาเผยอดีตชวนขมขื่นที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน 

          ฮากาตะ อิโรฮะ เล่าว่า ในวัยเด็กเธอถูกพ่อแม่ปฏิบัติอย่างเลวร้าย จนถึงขั้นที่ตอนอายุ 16 ปี เธอถูกส่งตัวเข้าสถานคุ้มครองเด็กและเยาวชนนานถึงครึ่งปี กระทั่งอายุ 18 ปีจึงหนีออกจากบ้าน และตัดขาดความสัมพันธ์กับพ่อแม่โดยสิ้นเชิง เรื่องราวดังกล่าวสร้างความตกใจและความสงสารให้กับแฟน ๆ จำนวนมาก

Iroha hakata
ภาพจาก Instagram iroha0108_


          อี้เจี้ยน ฮวนชุนชิว ผู้เชี่ยวชาญด้าน AV ชาวไต้หวัน เล่าว่า ฮากาตะ อิโรฮะ ได้อ่านบทความที่พูดถึงเรื่อง "พ่อแม่ท็อกซิก" แล้วรู้สึกอินอย่างมาก จึงตัดสินใจเปิดเผยบาดแผลในวัยเด็กของตัวเอง

          ฮากาตะ อิโรฮะ เล่าว่า ตอนอายุ 16 ปีที่ถูกส่งเข้าไปอยู่ในสถานคุ้มครองเด็ก แม้แต่วันเกิดเธอก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในนั้น ทำให้ทุกวินาทีรู้สึกเหมือนติดคุก ไม่มีทั้งอิสระและความอบอุ่นของครอบครัว อย่างไรก็ตาม เรื่องที่ทำให้เธอรู้สึกย้อนแย้งที่สุดก็คือ แม่ที่เคยทำร้ายเธอในอดีต ทุกวันนี้กลับทำอาชีพเป็นพี่เลี้ยงเด็ก คอยดูแลลูกคนอื่นทุกวัน 

Iroha hakata
ภาพจาก Instagram iroha0108_


          เพื่อหาเลี้ยงชีพ ฮากาตะ อิโรฮะ ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน และทำงานพาร์ตไทม์โดยไม่พักเพื่อหาเงิน เธอยังพยายามสอบเทียบวุฒิการศึกษาไปพร้อมกัน จนสุดท้ายก็สอบเข้าคณะนิติศาสตร์ได้สำเร็จ 

          ส่วนเหตุผลที่เข้าวงการ มาเป็นนางเอก AV ฮากาตะ อิโรฮะ ยอมรับว่าการต้องแบกรับความเสียเปรียบมาตั้งแต่ต้นทำให้เธอทุกข์ใจมาก เมื่อเห็นว่าแต่ละคนเริ่มต้นจากจุดที่ต่างกัน แต่กลับต้องแข่งขันภายใต้กฎเดียวกัน จึงรู้สึกไม่เป็นธรรม และนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่เธอตัดสินใจกัดฟันเข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่

          นอกจากนี้ สำหรับสาว ๆ ที่ครอบครัวอบอุ่น แต่เลือกเข้าวงการเพราะความอยากรู้หรือความวู่วาม ฮากาตะ อิโรฮะ ยอมรับว่าเธอไม่เข้าใจจริง ๆ และในฐานะคนที่ผ่านมาแล้ว ขอเตือนให้คิดให้ดีก่อน อย่าก้าวเข้าสู่วงการนี้ง่าย ๆ 

Iroha hakata
ภาพจาก Instagram iroha0108_

Iroha hakata
ภาพจาก Instagram iroha0108_

Iroha hakata
ภาพจาก Instagram iroha0108_

Iroha hakata
ภาพจาก Instagram iroha0108_

Iroha hakata
ภาพจาก Instagram iroha0108_

Iroha hakata
ภาพจาก Instagram iroha0108_

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นักแสดงสาว เปิดอดีตเจ็บปวด ถูกส่งเข้าสถานคุ้มครอง กว่าจะหลุดพ้นพ่อแม่ - สร้างชีวิตใหม่ โพสต์เมื่อ 15 ตุลาคม 2569 เวลา 19:51:25 8,486 อ่าน
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