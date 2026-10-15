นักแสดงสาว เปิดอดีตเจ็บปวด ถูกส่งเข้าสถานคุ้มครอง กว่าจะหลุดพ้นพ่อแม่ - สร้างชีวิตใหม่

ฮากาตะ อิโรฮะ นางเอก AV น้องใหม่ เปิดชีวิตสุดดาร์ก พ่อแม่ทำเลวร้ายจนต้องเข้าสถานคุ้มครอง ชีวิตเหมือนติดคุก กว่าจะหลุดพ้นจนดิ้นรนสอบเรียนกฎหมายได้
ภาพจาก Instagram iroha0108_
ภาพจาก Instagram iroha0108_
ภาพจาก Instagram iroha0108_
ภาพจาก Instagram iroha0108_
ภาพจาก Instagram iroha0108_
ภาพจาก Instagram iroha0108_
ภาพจาก Instagram iroha0108_
ภาพจาก Instagram iroha0108_
วันที่ 10 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ HK01 รายงานว่า ฮากาตะ อิโรฮะ (Iroha hakata) นักแสดง AV ชาวญี่ปุ่น ที่เพิ่งเดบิวต์อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ด้วยภาพลักษณ์สาวคงแก่เรียน ทั้งยังเป็นนักศึกษาวิชากฎหมาย กลายมาเป็นที่สนใจในวงกว้าง หลังออกมาเผยอดีตชวนขมขื่นที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน
ฮากาตะ อิโรฮะ เล่าว่า ในวัยเด็กเธอถูกพ่อแม่ปฏิบัติอย่างเลวร้าย จนถึงขั้นที่ตอนอายุ 16 ปี เธอถูกส่งตัวเข้าสถานคุ้มครองเด็กและเยาวชนนานถึงครึ่งปี กระทั่งอายุ 18 ปีจึงหนีออกจากบ้าน และตัดขาดความสัมพันธ์กับพ่อแม่โดยสิ้นเชิง เรื่องราวดังกล่าวสร้างความตกใจและความสงสารให้กับแฟน ๆ จำนวนมาก
ภาพจาก Instagram iroha0108_
อี้เจี้ยน ฮวนชุนชิว ผู้เชี่ยวชาญด้าน AV ชาวไต้หวัน เล่าว่า ฮากาตะ อิโรฮะ ได้อ่านบทความที่พูดถึงเรื่อง "พ่อแม่ท็อกซิก" แล้วรู้สึกอินอย่างมาก จึงตัดสินใจเปิดเผยบาดแผลในวัยเด็กของตัวเอง
ฮากาตะ อิโรฮะ เล่าว่า ตอนอายุ 16 ปีที่ถูกส่งเข้าไปอยู่ในสถานคุ้มครองเด็ก แม้แต่วันเกิดเธอก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในนั้น ทำให้ทุกวินาทีรู้สึกเหมือนติดคุก ไม่มีทั้งอิสระและความอบอุ่นของครอบครัว อย่างไรก็ตาม เรื่องที่ทำให้เธอรู้สึกย้อนแย้งที่สุดก็คือ แม่ที่เคยทำร้ายเธอในอดีต ทุกวันนี้กลับทำอาชีพเป็นพี่เลี้ยงเด็ก คอยดูแลลูกคนอื่นทุกวัน
ภาพจาก Instagram iroha0108_
เพื่อหาเลี้ยงชีพ ฮากาตะ อิโรฮะ ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน และทำงานพาร์ตไทม์โดยไม่พักเพื่อหาเงิน เธอยังพยายามสอบเทียบวุฒิการศึกษาไปพร้อมกัน จนสุดท้ายก็สอบเข้าคณะนิติศาสตร์ได้สำเร็จ
ส่วนเหตุผลที่เข้าวงการ มาเป็นนางเอก AV ฮากาตะ อิโรฮะ ยอมรับว่าการต้องแบกรับความเสียเปรียบมาตั้งแต่ต้นทำให้เธอทุกข์ใจมาก เมื่อเห็นว่าแต่ละคนเริ่มต้นจากจุดที่ต่างกัน แต่กลับต้องแข่งขันภายใต้กฎเดียวกัน จึงรู้สึกไม่เป็นธรรม และนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่เธอตัดสินใจกัดฟันเข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่
นอกจากนี้ สำหรับสาว ๆ ที่ครอบครัวอบอุ่น แต่เลือกเข้าวงการเพราะความอยากรู้หรือความวู่วาม ฮากาตะ อิโรฮะ ยอมรับว่าเธอไม่เข้าใจจริง ๆ และในฐานะคนที่ผ่านมาแล้ว ขอเตือนให้คิดให้ดีก่อน อย่าก้าวเข้าสู่วงการนี้ง่าย ๆ
ภาพจาก Instagram iroha0108_
ภาพจาก Instagram iroha0108_
ภาพจาก Instagram iroha0108_
ภาพจาก Instagram iroha0108_
ภาพจาก Instagram iroha0108_
ภาพจาก Instagram iroha0108_