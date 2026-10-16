แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่ งงลูกค้าวางช้อน-ตะเกียบแปลกตา ก่อนเจอคำตอบชวนยิ้มออก

แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่ถึงกับงง เเจอลูกค้าวางช้อน-ตะเกียบแปลกตาเหมือนกันทั้ง 3 ชามจนต้องโพสต์ถาม ก่อนเจอสารพัดคำตอบทั้งฮาและชวนยิ้ม
วันที่ 15 ตุลาคม เฟซบุ๊ก วาวา ไปรยา แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งใน อ.เรณูนคร จ.นครพนม โพสต์ภาพโต๊ะหลังลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จ พร้อมถามว่า "ลูกค้าวางช้อนกับตะเกียบแบบนี้คืออะไรคะพี่ ๆ" โดยบอกว่าเพิ่งเปิดร้านได้ประมาณ 3 สัปดาห์ และเพิ่งเจอการวางแบบนี้เป็นครั้งแรก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วาวา ไปรยา
จากภาพพบว่า ลูกค้ารับประทานก๋วยเตี๋ยวหมดทั้ง 3 ชาม เหลือเพียงน้ำซุป แต่ที่สะดุดตาคือมีการวางตะเกียบพาดบนชาม และนำช้อนวางทับบนตะเกียบในลักษณะเดียวกันทั้ง 3 ชาม จนทำให้เจ้าของร้านสงสัยว่าการวางเช่นนี้มีความหมายอะไรหรือไม่
งานนี้ชาวเน็ตเข้ามาช่วยกันตีความหลากหลาย บางคนมองว่าอาจหมายถึง อาหารอร่อย ลูกค้าพึงพอใจ ขณะที่บางคนมองว่าอาจเป็นการวางเพื่อความสะดวก ช่วยให้เก็บโต๊ะง่ายและป้องกันช้อนตกลงไปในน้ำซุป
ส่วนอีกหลายความคิดเห็นมองว่า "วางเล่นเฉย ๆ อย่าคิดมาก" หรืออาจไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นพิเศษ พร้อมมีมุกแซวกันสนุก ๆ ถึงขั้นบอกว่าเป็นการ "บูชาพระอาทิตย์ก๋วยเตี๋ยว" ขณะที่ข้อสรุปยังไม่มีคำตอบชัดเจน แต่ที่แน่ ๆ คือก๋วยเตี๋ยวทั้ง 3 ชามถูกกินจนแทบไม่เหลือ จนกลายเป็นประเด็นชวนสงสัยบนโลกออนไลน์.