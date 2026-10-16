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แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่ งงลูกค้าวางช้อน-ตะเกียบแปลกตา ก่อนเจอคำตอบชวนยิ้มออก

          แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่ถึงกับงง  เเจอลูกค้าวางช้อน-ตะเกียบแปลกตาเหมือนกันทั้ง 3 ชามจนต้องโพสต์ถาม ก่อนเจอสารพัดคำตอบทั้งฮาและชวนยิ้ม

ร้านก๋วยเตี๋ยว

          วันที่ 15 ตุลาคม เฟซบุ๊ก วาวา ไปรยา แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งใน อ.เรณูนคร จ.นครพนม โพสต์ภาพโต๊ะหลังลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จ พร้อมถามว่า "ลูกค้าวางช้อนกับตะเกียบแบบนี้คืออะไรคะพี่ ๆ" โดยบอกว่าเพิ่งเปิดร้านได้ประมาณ 3 สัปดาห์ และเพิ่งเจอการวางแบบนี้เป็นครั้งแรก

ร้านก๋วยเตี๋ยว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วาวา ไปรยา

          จากภาพพบว่า ลูกค้ารับประทานก๋วยเตี๋ยวหมดทั้ง 3 ชาม เหลือเพียงน้ำซุป แต่ที่สะดุดตาคือมีการวางตะเกียบพาดบนชาม และนำช้อนวางทับบนตะเกียบในลักษณะเดียวกันทั้ง 3 ชาม จนทำให้เจ้าของร้านสงสัยว่าการวางเช่นนี้มีความหมายอะไรหรือไม่

ร้านก๋วยเตี๋ยว

          งานนี้ชาวเน็ตเข้ามาช่วยกันตีความหลากหลาย บางคนมองว่าอาจหมายถึง อาหารอร่อย ลูกค้าพึงพอใจ ขณะที่บางคนมองว่าอาจเป็นการวางเพื่อความสะดวก ช่วยให้เก็บโต๊ะง่ายและป้องกันช้อนตกลงไปในน้ำซุป

          ส่วนอีกหลายความคิดเห็นมองว่า "วางเล่นเฉย ๆ อย่าคิดมาก" หรืออาจไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นพิเศษ พร้อมมีมุกแซวกันสนุก ๆ ถึงขั้นบอกว่าเป็นการ "บูชาพระอาทิตย์ก๋วยเตี๋ยว" ขณะที่ข้อสรุปยังไม่มีคำตอบชัดเจน แต่ที่แน่ ๆ คือก๋วยเตี๋ยวทั้ง 3 ชามถูกกินจนแทบไม่เหลือ จนกลายเป็นประเด็นชวนสงสัยบนโลกออนไลน์.

ร้านก๋วยเตี๋ยว

ร้านก๋วยเตี๋ยว


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แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่ งงลูกค้าวางช้อน-ตะเกียบแปลกตา ก่อนเจอคำตอบชวนยิ้มออก โพสต์เมื่อ 16 ตุลาคม 2569 เวลา 10:45:30 7,502 อ่าน
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