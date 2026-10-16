เท้าแทบจิกแล้วพี่จ๋า ยืนถ่ายรูปสวย ๆ ในวัด ท่ามกลางแดดร้อน แต่ชาวเน็ตโฟกัสที่ข้างล่าง
เฟซบุ๊ก แพร่โพสต์ แพร่ ทุกโพสต์ ที่โดนใจ ได้เผยภาพสามหนุ่มกำลังยืนถ่ายรูปในวัดแห่งหนึ่ง เต็มไปด้วยสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อน เห็นงานสถาปนิกในวัดงดงาม จึงอดใจไม่ได้ที่จะถ่่ายรูปเก็บไว้ และแน่นอนว่าชาวเน็ตเห็นภาพถ่าย ต่างพากันสังเกตไปที่ข้างล่าง ถึงแม้ข้างบนจะดูปกติ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่เท้าแทบจะจิกพื้นอยู่แล้ว เจอพลังความร้อนของแดด ส่องไปที่กระเบื้องเต็ม ๆ เชื่อว่าใครเดินวัดแบบเท้าเปล่า แล้วเจอสถานการณ์แบบนี้ คงเข้าใจเป็นอย่างดี
ภาพจากเฟซบุ๊ก แพร่โพสต์ แพร่ ทุกโพสต์ ที่โดนใจ