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ยืนถ่ายรูปสวย ๆ ในวัด ท่ามกลางแดดร้อน แต่ชาวเน็ตโฟกัสที่ข้างล่าง

       เท้าแทบจิกแล้วพี่จ๋า ยืนถ่ายรูปสวย ๆ ในวัด ท่ามกลางแดดร้อน แต่ชาวเน็ตโฟกัสที่ข้างล่าง
           เฟซบุ๊ก แพร่โพสต์ แพร่ ทุกโพสต์ ที่โดนใจ ได้เผยภาพสามหนุ่มกำลังยืนถ่ายรูปในวัดแห่งหนึ่ง เต็มไปด้วยสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อน เห็นงานสถาปนิกในวัดงดงาม จึงอดใจไม่ได้ที่จะถ่่ายรูปเก็บไว้ และแน่นอนว่าชาวเน็ตเห็นภาพถ่าย ต่างพากันสังเกตไปที่ข้างล่าง ถึงแม้ข้างบนจะดูปกติ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่เท้าแทบจะจิกพื้นอยู่แล้ว เจอพลังความร้อนของแดด ส่องไปที่กระเบื้องเต็ม ๆ เชื่อว่าใครเดินวัดแบบเท้าเปล่า แล้วเจอสถานการณ์แบบนี้ คงเข้าใจเป็นอย่างดี
ถ่ายรูป

ถ่ายรูป

ถ่ายรูป

ภาพจากเฟซบุ๊ก แพร่โพสต์ แพร่ ทุกโพสต์ ที่โดนใจ
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ยืนถ่ายรูปสวย ๆ ในวัด ท่ามกลางแดดร้อน แต่ชาวเน็ตโฟกัสที่ข้างล่าง โพสต์เมื่อ 16 ตุลาคม 2569 เวลา 10:45:33 7,101 อ่าน
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