ไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหม ตื่นเช้าเห็นคนกำลังใส่บาตร พอเห็นทรงผมพระ ถึงกับขยี้ตาแรง
อินสตาแกรม @kanom_ii15 ได้เผยภาพตอนตื่นเช้า ออกไปสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ จนกระทั่งมาเห็นคนใส่บาตรอยู่ตรงนั้นพอดี แต่สิ่งที่ชวนสะดุดตานั้น คงเป็นทรงผมของหลวงพี่นี่แหละ ตอนแรกนึกว่าตาฝาด พอมาดูอีกที ทำไมพระมีผมได้ล่ะ
ก่อนมาทราบทีหลังว่า นี่คือภาพเบื้องหลังถ่ายหนังสั้นของทาง The Ghost Radio เรื่อง เพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนาน งานนี้ชาวเน็ตพากันแซวทรงผมหลวงพี่ยับ จนกลายเป็นไวรัลดังในโซเชียลเพียงชั่วข้ามคืน
ภาพจากอินสตาแกรม @kanom_ii15