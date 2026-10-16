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ตื่นเช้าเห็นคนกำลังใส่บาตร พอเห็นทรงผมพระ ถึงกับขยี้ตาแรง

       ไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหม ตื่นเช้าเห็นคนกำลังใส่บาตร พอเห็นทรงผมพระ ถึงกับขยี้ตาแรง
           อินสตาแกรม @kanom_ii15 ได้เผยภาพตอนตื่นเช้า ออกไปสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ จนกระทั่งมาเห็นคนใส่บาตรอยู่ตรงนั้นพอดี แต่สิ่งที่ชวนสะดุดตานั้น คงเป็นทรงผมของหลวงพี่นี่แหละ ตอนแรกนึกว่าตาฝาด พอมาดูอีกที ทำไมพระมีผมได้ล่ะ
พระบิณฑบาต

พระบิณฑบาต

พระบิณฑบาต

พระบิณฑบาต

           ก่อนมาทราบทีหลังว่า นี่คือภาพเบื้องหลังถ่ายหนังสั้นของทาง The Ghost Radio เรื่อง เพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนาน งานนี้ชาวเน็ตพากันแซวทรงผมหลวงพี่ยับ จนกลายเป็นไวรัลดังในโซเชียลเพียงชั่วข้ามคืน
ภาพจากอินสตาแกรม @kanom_ii15
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ตื่นเช้าเห็นคนกำลังใส่บาตร พอเห็นทรงผมพระ ถึงกับขยี้ตาแรง โพสต์เมื่อ 16 ตุลาคม 2569 เวลา 10:50:40 11,570 อ่าน
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