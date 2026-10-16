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หมอเล่าเคส เด็ก 5 ขวบ โดนรถชนเป็นแผลใหญ่ เปิดภาพล่าสุดหลังใช้น้ำผึ้งดอยคำรักษา

          หมอสุนทร เผยประสบการณ์รักษาเด็ก 5 ขวบถูกรถชนจนเป็นแผลใหญ่ เนื้อเยื่อและเส้นเอ็นหายไปบางส่วน ก่อนเลือกใช้น้ำผึ้งดอยคำร่วมทำแผล จนเนื้อเยื่อฟื้นตัวและไม่ต้องผ่าตัด

รักษาแผล

          วันที่ 16 ตุลาคม 2569 นายแพทย์สุนทร ศรีสุวรรณ์ อาจารย์แพทย์ออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานกระดูกและข้อ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก "หมอสุนทร กระดูกและข้อ หาดใหญ่" เล่าประสบการณ์การรักษาเด็กวัยประมาณ 5 ขวบที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนจนเนื้อเยื่อ เส้นเอ็น และกระดูกบริเวณเท้าหายไปบางส่วน โดยแพทย์เลือกใช้แนวทางทำแผลร่วมกับน้ำผึ้งดอยคำแทนการผ่าตัดโยกเนื้อเยื่อมาปิดแผล ก่อนพบว่าเนื้อเยื่อค่อย ๆ ฟื้นตัวและแผลหายได้โดยไม่ต้องทำสกินกราฟต์ พร้อมเผยรายละเอียดขั้นตอนการรักษาและเหตุผลที่เลือกใช้น้ำผึ้งดอยคำในเคสดังกล่าว

รักษาแผล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมอสุนทร กระดูกและข้อ หาดใหญ่


รักษาแผล
ภาพจาก doikhamofficialshop

น้ำผึ้งดอยคำช่วยชีวิตคนไข้


          วันก่อนลงรูปเท้าเด็กน้อยที่รักษาหายดีแล้ว มีหมอ ๆ ถามมากันเยอะว่ารักษาเคสนั้นอย่างไร วันนี้จะมาแชร์ให้ฟังครับ

          เคสเด็กน้อยอายุประมาณ 5 ขวบ โดนรถชน ทำให้เนื้อเยื่อ เส้นเอ็น และกระดูกหายไปบางส่วนตามรูป เคสนี้ไม่ได้ทำการผ่าตัดโยกเนื้อเยื่อ (flap coverage) ใด ๆ มาปิดเลย

          การทำผ่าตัดดังกล่าวต้องอย่าลืมนะครับ นี่เป็นเคสขาเด็กอายุ 5 ขวบ เดิมพันสูงมาก เนื้อเยื่อที่จะเอามาโยกปิดก็มีน้อยมาก แถมมีโอกาสที่เนื้อเยื่อตาย หรือมีการติดเชื้อซ้ำเติมได้

รักษาแผล
ภาพจาก doikhamofficialshop


วิธีการรักษา


          เริ่มต้นด้วยทำความสะอาดแผล ล้าง ตัดเนื้อตายและสิ่งสกปรกออก จนมั่นใจว่าแผลไม่มีการติดเชื้อแล้ว จึงเริ่มการรักษา โดยใช้น้ำผึ้งดอยคำทาบริเวณเนื้อเยื่อ และแปะอุปกรณ์ทำแผล Vacuum Dressing ซึ่งหมอทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้ว ที่โรงพยาบาลเป็นรุ่นบ้าน ๆ ใช้ฟองน้ำทั่วไปนี่แหละ มาผ่านการฆ่าเชื้อ แล้วเอามาทำแผลให้คนไข้

          ทำอย่างนี้และตรวจประเมินแผลทุก 2-3 วัน สุดท้ายเนื้อเยื่อก็ขึ้นมา และไม่จำเป็นต้องทำสกินกราฟต์ (skin graft) เนื้อเยื่อพวกนี้สามารถแห้งเอง และเกิด epithelization เองได้ เวลาเนื้อเยื่อคลุมหมด ต้องเปิดแผลให้ ventilation และเป่าพัดลม แล้วแผลจะค่อย ๆ แห้งและหดไปเองครับ

          เคสนี้นอนโรงพยาบาลทั้งหมดประมาณ 1 เดือนครึ่ง ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามาก

          โชคดีของคนไทยครับด้วย

          พระบารมีของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ดำริโครงการดอยคำ และมีผลิตผลน้ำผึ้งดอยคำ ซึ่งใช้งานง่ายมาก รุ่นที่หมอใช้คือแบบหลอดบีบ (ตามรูป) ซึ่งสะอาด ทำงานง่าย สามารถบีบน้ำผึ้งลงในแผลได้เลยโดยตรง ราคาก็ถูกมาก หลอดละ 42 บาท

รักษาแผล
ภาพจาก doikhamofficialshop

          ซึ่งสมัยก่อน การหาน้ำผึ้งแท้จะยากมาก ต่อให้ได้มาและผ่านการกรองแล้ว ก็มักจะไม่บริสุทธิ์ มีเศษกิ่งไม้ สิ่งแปลกปลอมจากธรรมชาติเจือปน มักจะจบที่เกิดการติดเชื้อในแผลซ้ำเติมได้

          อีกวิธีหนึ่งใช้เจลเพิ่มความชุ่มชื้นของแผลจากต่างประเทศ และมีราคาสูง และต้องใช้จำนวนมาก ผลการรักษาก็ดีบ้างไม่ดีบ้าง ไม่มีทางชนะน้ำผึ้งดอยคำได้เลย

          จากประสบการณ์ส่วนตัว หมอใช้น้ำผึ้งดอยคำทำแผลในลักษณะดังกล่าวมาหลายเคสมาก รวมถึงเคสป้าตุ๊ที่ขายขนมจากอยากขาย ที่ออกรายการปัญญาปันสุข ที่เกือบถูกตัดขา ก็เป็นเคสลักษณะเดียวกันที่ใช้น้ำผึ้งดอยคำด้วยเช่นกัน ดูคลิปด้านล่าง

          นาทีที่ 14.35

          ชมคลิป

          เพื่อนแพทย์ทุกท่าน ลองเอาไปใช้ดูได้ครับ หากมีคำถามหลังไมค์มาได้เลยครับ ช่วยกันแชร์ครับ มีประโยชน์แน่นอนครับ

รักษาแผล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมอสุนทร กระดูกและข้อ หาดใหญ่

รักษาแผล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมอสุนทร กระดูกและข้อ หาดใหญ่



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หมอเล่าเคส เด็ก 5 ขวบ โดนรถชนเป็นแผลใหญ่ เปิดภาพล่าสุดหลังใช้น้ำผึ้งดอยคำรักษา อัปเดตล่าสุด 16 ตุลาคม 2569 เวลา 16:56:53 5,090 อ่าน
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