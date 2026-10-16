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เจ้าของร้านอาหาร โดนฟ้องเพราะหมิ่นประมาทเพราะแกงส้ม ชาวเน็ตรู้คำที่ใช้แล้วไม่แปลกใจ

          เจ้าของร้านอาหาร โดนฟ้องเพราะแกงส้ม หลังมีคนถามว่า แกงส้มเปรี้ยวไหม แต่พอไปตอบแบบนี้ กลายเป็นคดีหมิ่นประมาท

แกงส้ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ในสวนอินดี้ ซีฟู๊ด

          วันที่ 16 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊ก ในสวนอินดี้ ซีฟู๊ด มีการโพสต์ข้อความว่า "ไม่คิดไม่ฝันว่าโพสต์ขายแกงส้มของกูโพสต์นึง จะต้องขึ้นโรงขึ้นศาล" ทำให้หลายคนงงว่า ไปพูดแบบไหนถึงทำให้ถูกฟ้องได้

แกงส้ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ในสวนอินดี้ ซีฟู๊ด

          พอย้อนโพสต์ก่อนหน้า เจ้าตัวระบุว่า

          เฮียเหน่ง..แกงส้มเปรี้ยวไหมครับ

          กู..แกงส้มบ้านมึงหวานเหรอ ถามโง่ ๆ

          เฮียเหน่งก็เลยฟ้องหมิ่นประมาทกู ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องในอีกไม่กี่วัน แล้วกูก็ต้องไปไต่สวนมูลฟ้องที่ศาลแห่งหนึ่งในอีสานตอนบน

แกงส้ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ในสวนอินดี้ ซีฟู๊ด
แกงส้ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ในสวนอินดี้ ซีฟู๊ด

ชาวเน็ตมองว่า สามารถตอบดี ๆ ก็ไม่โดนฟ้องแล้ว


          สรปุก มองว่า คนถามถามดี ๆ ถ้าตอบดี ๆ ก็ไม่มีปัญหา ขณะที่คนอื่น ๆ มองว่า แกงส้มของแต่ละร้าน แต่ละภาค มีรสชาตินำไม่เหมือนกัน บางร้านก็หวาน บางร้านก็เปรี้ยว ถ้าตอบแบบนี้ไม่แปลกใจที่ถูกฟ้อง

แกงส้ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ในสวนอินดี้ ซีฟู๊ด

แกงส้ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ในสวนอินดี้ ซีฟู๊ด


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เจ้าของร้านอาหาร โดนฟ้องเพราะหมิ่นประมาทเพราะแกงส้ม ชาวเน็ตรู้คำที่ใช้แล้วไม่แปลกใจ โพสต์เมื่อ 16 ตุลาคม 2569 เวลา 16:18:01 5,527 อ่าน
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