เผยสาเหตุการเสียชีวิต ผอ.หนึ่ง ท่ามกลางความอาลัยของบุคลากรในโรงเรียน

ผอ.หนึ่ง แห่งโรงเรียนวัดหนองเบน เสียชีวิตท่ามกลางความอาลัยของบุคลากรในโรงเรียน คนใกล้ชิดเผยสาเหตุจากอาการป่วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนวัดหนองเบน
วันที่ 17 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊ก โรงเรียนวัดหนองเบน ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ มีการโพสต์ถึงการเสียชีวิตของ ผอ.หนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์ หรือ ผอ.หนึ่ง ท่ามกลางความเสียใจจากครูและบุคลากรของโรงเรียน ด้วยความเคารพและอาลัยยิ่ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนวัดหนองเบน
ขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตของ ผอ.หนึ่ง คนใกล้ชิดระบุว่า เกิดจากอาการป่วย แม้ในช่วงเจ้าตัวป่วย เจ้าตัวก็ยังคงเป็นห่วงโรงเรียนเสมอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนวัดหนองเบน