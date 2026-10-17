เปิดพื้นที่พยากรณ์ฝนตก 8 วันติด เข้ากรุงเทพฯ วันไหน วันไหนหนักสุด

เปิดพื้นที่พยากรณ์ฝนตก 8 วันติด เข้ากรุงเทพฯ วันไหน แล้ววันไหนฝนตกหนักที่สุดในไทย กรมอุตุนิยมวิทยาบอกแล้ว
วันที่ 17 ตุลาคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา มีการเปิดเผยพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่วันที่ 18-25 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป โดยลงเป็นรูปแผนที่ สามารถระบุได้ดังนี้
พื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่ จ.ชุมพร ลงไป
พายุขยับขึ้นเหนือเล็กน้อยกินพื้นที่ จ.ชุมพร จนถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
พายุขยับขึ้นมาสู่ภาพใต้ตอนบน ตั้งแต่ จ.ชุมพร จนถึงภาคตะวันตกที่ จ.ราชบุรี และภาคตะวันออกตรงริมฝั่ง
พายุขยับขึ้นเหนือมาอีก จังหวัดที่ได้รับผลกระทบคือ ภาคตะวันออก กรุงเทพฯ และปริมลฑล รวมถึง
พายุเข้าภาคตะวันออกและฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยตอนบน
พายุเข้าภาคกลางตอนล่างและฝั่งอันดามัน ยาวไปถึง จ.ภูเก็ต
พายุย้ายลงไปกระจุกที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นหลัก ตั้งแต่ จ.ระนองลงไปถึง จ.กระบี่ ส่วนริมฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตกมีเบาบาง
พายุเข้าแรงที่สุด ตั้งแต่ จ.เพชรบุรีลงไปถึง จ.ตรัง
วันที่ 17 ตุลาคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา มีการเปิดเผยพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่วันที่ 18-25 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป โดยลงเป็นรูปแผนที่ สามารถระบุได้ดังนี้
18 ตุลาคม 2569
พื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่ จ.ชุมพร ลงไป
19 ตุลาคม 2569
พายุขยับขึ้นเหนือเล็กน้อยกินพื้นที่ จ.ชุมพร จนถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
20 ตุลาคม 2569
พายุขยับขึ้นมาสู่ภาพใต้ตอนบน ตั้งแต่ จ.ชุมพร จนถึงภาคตะวันตกที่ จ.ราชบุรี และภาคตะวันออกตรงริมฝั่ง
21 ตุลาคม 2569
พายุขยับขึ้นเหนือมาอีก จังหวัดที่ได้รับผลกระทบคือ ภาคตะวันออก กรุงเทพฯ และปริมลฑล รวมถึง
22 ตุลาคม 2569
พายุเข้าภาคตะวันออกและฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยตอนบน
23 ตุลาคม 2569
พายุเข้าภาคกลางตอนล่างและฝั่งอันดามัน ยาวไปถึง จ.ภูเก็ต
24 ตุลาคม 2569
พายุย้ายลงไปกระจุกที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นหลัก ตั้งแต่ จ.ระนองลงไปถึง จ.กระบี่ ส่วนริมฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตกมีเบาบาง
25 ตุลาคม 2569
พายุเข้าแรงที่สุด ตั้งแต่ จ.เพชรบุรีลงไปถึง จ.ตรัง