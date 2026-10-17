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เปิดพื้นที่พยากรณ์ฝนตก 8 วันติด เข้ากรุงเทพฯ วันไหน วันไหนหนักสุด

          เปิดพื้นที่พยากรณ์ฝนตก 8 วันติด เข้ากรุงเทพฯ วันไหน แล้ววันไหนฝนตกหนักที่สุดในไทย กรมอุตุนิยมวิทยาบอกแล้ว



พยากรณ์อากาศ

          วันที่ 17 ตุลาคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา มีการเปิดเผยพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่วันที่ 18-25 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป โดยลงเป็นรูปแผนที่ สามารถระบุได้ดังนี้

พยากรณ์อากาศ

18 ตุลาคม 2569


          พื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่ จ.ชุมพร ลงไป

19 ตุลาคม 2569


          พายุขยับขึ้นเหนือเล็กน้อยกินพื้นที่ จ.ชุมพร จนถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

20 ตุลาคม 2569


          พายุขยับขึ้นมาสู่ภาพใต้ตอนบน ตั้งแต่ จ.ชุมพร จนถึงภาคตะวันตกที่ จ.ราชบุรี และภาคตะวันออกตรงริมฝั่ง

21 ตุลาคม 2569


          พายุขยับขึ้นเหนือมาอีก จังหวัดที่ได้รับผลกระทบคือ ภาคตะวันออก กรุงเทพฯ และปริมลฑล รวมถึง



พยากรณ์อากาศ

22 ตุลาคม 2569


          พายุเข้าภาคตะวันออกและฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยตอนบน

23 ตุลาคม 2569


          พายุเข้าภาคกลางตอนล่างและฝั่งอันดามัน ยาวไปถึง จ.ภูเก็ต

24 ตุลาคม 2569


          พายุย้ายลงไปกระจุกที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นหลัก ตั้งแต่ จ.ระนองลงไปถึง จ.กระบี่ ส่วนริมฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตกมีเบาบาง

25 ตุลาคม 2569 


          พายุเข้าแรงที่สุด ตั้งแต่ จ.เพชรบุรีลงไปถึง จ.ตรัง










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เปิดพื้นที่พยากรณ์ฝนตก 8 วันติด เข้ากรุงเทพฯ วันไหน วันไหนหนักสุด โพสต์เมื่อ 17 ตุลาคม 2569 เวลา 19:27:11 16,063 อ่าน
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