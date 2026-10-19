ต๋อย ไตรภพ ปิดบริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น เลิกจ้างพนักงาน เปิดงบ 5 ปีหลัง กำไรเท่าไร

บอร์น ออพเปอเรชั่น จำกัด ของต๋อย ไตรภพ ประกาศเลิกกิจการและเลิกจ้างพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 หลังเปิดมานานถึง 42 ปี ล่าสุด กระปุกดอทคอม ตรวจสอบงบการเงิน 5 ปีหลังสุด พบว่าบริษัทยังมีกำไร แต่ลดลงเรื่อย ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ครัวคุณต๋อย
จากกรณีที่ บอร์น ออพเปอเรชั่น จำกัด ของต๋อย ไตรภพ ประกาศเลิกกิจการและเลิกจ้างพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป หลังจากบริษัทเปิดมานานตั้งแต่ปี 2527 หรือ 42 ปี
วันที่ 19 ตุลาคม 2569 กระปุกดอทคอม มีการตรวจสอบงบการเงินในเรื่องของกำไรสุทธิของบริษัทดังกล่าว พบว่า ในช่วง 5 ปี หลังสุด บริษัทยังมีกำไรอยู่ แต่ลดลงเรื่อย ๆ ดังนี้
- ปี 2564 กำไร 6,077,365.03 บาท
- ปี 2565 กำไร 5,109,613.88 บาท
- ปี 2566 กำไร 2,196,198.34 บาท
- ปี 2567 กำไร 3,237,305.86 บาท
- ปี 2568 กำไร 1,545,326.00 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ครัวคุณต๋อย
จากกรณีที่ บอร์น ออพเปอเรชั่น จำกัด ของต๋อย ไตรภพ ประกาศเลิกกิจการและเลิกจ้างพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป หลังจากบริษัทเปิดมานานตั้งแต่ปี 2527 หรือ 42 ปี
วันที่ 19 ตุลาคม 2569 กระปุกดอทคอม มีการตรวจสอบงบการเงินในเรื่องของกำไรสุทธิของบริษัทดังกล่าว พบว่า ในช่วง 5 ปี หลังสุด บริษัทยังมีกำไรอยู่ แต่ลดลงเรื่อย ๆ ดังนี้
- ปี 2564 กำไร 6,077,365.03 บาท
- ปี 2565 กำไร 5,109,613.88 บาท
- ปี 2566 กำไร 2,196,198.34 บาท
- ปี 2567 กำไร 3,237,305.86 บาท
- ปี 2568 กำไร 1,545,326.00 บาท