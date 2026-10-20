นักแสดงสาวสะบึม เล่าอดีตเข้าวงการไม่บอกทางบ้าน รับถูกโกรธจนไม่เจอหน้า

โฮตารุ โนงิ นางเอก AV แอบเข้าวงการโดยไม่บอกครอบครัว เพิ่งโป๊ะหลัง 4 ปี แม่โกรธจนตอนนี้ยังไม่ได้เจอหน้า หวังความสัมพันธ์ดีขึ้นในไม่ช้า
วันที่ 16 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า โฮตารุ โนงิ (Hotaru Nogi) นางเอก AV ชาวญี่ปุ่น วัย 27 ปี ซึ่งเดบิวต์เข้าวงการเมื่อปี 2562 ได้ออกมาโพสต์ผ่าน X เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ยอมรับว่าข้อมูลวันเกิดและบ้านเกิดที่เคยลงโปรไฟล์ไว้ตอนเดบิวต์นั้นเป็นข้อมูลเท็จ ที่เธอจำเป็นต้องโกหกเพื่อปิดบังตัวตนไม่ให้ทางบ้านรู้ว่าแอบมาทำงานนี้
โดย โฮตารุ โนงิ เผยว่าวันเกิดจริง ๆ ของเธอคือวันที่ 2 มิถุนายน และบ้านเกิดอยู่ จ.ยามากุจิ ไม่ใช่ จ.ยามานาชิ ที่เคยโกหกไปในตอนแรก ซึ่งจริง ๆ เธอก็เคยแก้ไขข้อมูลนี้ไปแล้วเมื่อหลายปีก่อน แต่เมื่อมีคนเอาแต่ถามถึงสาเหตุเลยมาอธิบายอีกครั้ง
นางเอกสาวเจ้าของอกคัพ G เผยว่า เธอเข้าวงการโดยปิดบังทางบ้าน จึงแจ้งข้อมูลปลอม ๆ เกี่ยวกับวันเกิดและจังหวัดที่เกิด แต่หลังทำงานได้ 4 ปี ความก็แตก ตอนนั้นแม่โกรธมาก เดิมเธอคิดว่าผ่านไปสัก 1 - 2 ปีก็คงจะได้ค่อย ๆ คุยกัน แต่จนถึงตอนนี้เธอยังไม่ได้พบหน้าครอบครัวอีกเลย
ภาพจาก X @HotaruNogi
แม้จะเจ็บปวดใจ แต่ยังมีสัญญาณที่ดี เมื่อช่วงหลังทั้ง 2 ฝ่ายเริ่มกลับมาติดต่อกันบ้างแล้ว เธอจึงคิดว่าความสัมพันธ์ของเธอกับครอบครัวคงจะดีขึ้นในไม่ช้า
โฮตารุ โนงิ ยอมรับด้วยว่า เธอเตรียมใจไว้ตั้งแต่ตอนเข้าวงการแล้วว่าต้องมีคนจำได้ เพราะตอนนั้นเธอไม่ได้ทำศัลยกรรมเลย แต่ก็ไม่คิดว่าครอบครัวเพิ่งจะรู้ความจริงหลังเดบิวต์ไปแล้ว 4 ปี
ภาพจาก X @HotaruNogi
ขณะเดียวกัน เธอยังขอบคุณรุ่นน้องสมัยเรียนและลูกพี่ลูกน้อง ที่แม้จะรู้แล้วว่าเธอทำอาชีพอะไร ก็ยังแวะมาหาที่ร้านนั่งดื่ม และสนิทกันเหมือนเดิม
ทั้งนี้ เธอยังขอบคุณแฟน ๆ ที่คอยสนับสนุน โดยบอกว่าเก็บจดหมายจากแฟน ๆ ไว้อย่างดี แถมยังกล่าวติดตลกว่า แค่อยากรายงานให้ทุกคนรู้เท่านั้น และจะค่อย ๆ กลับไปใช้ชีวิตตามปกติ พร้อมอวยพรให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างสงบ สบายใจ และมีสุขภาพแข็งแรงทุกวัน
ภาพจาก X @HotaruNogi
ภาพจาก X @HotaruNogi
ภาพจาก X @HotaruNogi
ภาพจาก X @HotaruNogi
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday