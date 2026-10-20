บ่าวสาวจีนพลิกงานแต่งแบบเดิม ๆ ตัดพิธีหรู แต่มีสิ่งหนึ่งทุ่มไม่อั้น แถมแขกได้เงินกลับบ้าน

คู่บ่าวสาวจีนพลิกธรรมเนียมงานแต่ง ตั้งคอนเซ็ปต์ 4 ไม่ สลัดความหรูหรา มาจัดเต็มกับโต๊ะจีน แถมให้เงินแขกกลับบ้าน โซเชียลเสียงแตก คุ้มค่าหรือไม่ให้ความสำคัญ ?
จากรายงานของเว็บไซต์เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 พบว่างานแต่งดังกล่าวเป็นของ นายหวัง และ นางจู คู่รักวัย 30 ต้น ๆ ซึ่งเลือกกลับไปจัดงานฉลองแต่งงานที่บ้านเกิดแต่ละฝ่ายเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา แต่แทนที่จะจัดพิธีหรูหราตามธรรมเนียม ทั้งคู่กลับเลือกจัดงานในคอนเซ็ปต์ "4 ไม่" ประกอบด้วย
นอกจากนี้ยังไม่มีการเตรียมเพื่อนเจ้าบ่าวหรือเพื่อนเจ้าสาว ดังนั้น จึงไม่มีพิธีแกล้งคู่บ่าวสาว ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่เพื่อนเจ้าบ่าวจะเล่นแผลง ๆ กับคู่บ่าวสาวและเพื่อนเจ้าสาวด้วย
ภาพจาก 寧波晚報
ภาพจาก 寧波晚報
เจ้าสาวเผยว่า ทั้งเธอและสามีต่างเป็นคนเก็บตัว ไม่ชอบความวุ่นวาย และไม่อยากรบกวนญาติหรือเพื่อน ๆ "ฉันเคยไปงานแต่งใหญ่ ๆ มาบ้าง และพบว่าทั้งบ่าวสาว พ่อแม่ และแขก ต่างเหนื่อยกันหมด ฉันจึงอยากทำให้งานแต่งของตัวเองเรียบง่ายขึ้น" พร้อมเสริมว่า "ถ้าพ่อแม่ต้องล้มป่วยเพราะเครียดจากการจัดงานแต่งให้เรา มันคงไม่คุ้ม"
ทั้งนี้ ในช่วงแรกพ่อแม่ไม่ยอมรับแนวคิดดังกล่าว แต่ภายหลังก็เปลี่ยนใจยอมรับในที่สุด ส่วนเหตุผลที่ไม่ถ่ายวิดีโองานแต่ง เจ้าสาวบอกว่าเพราะ "หลังงานแต่งจบไปก็คงไม่มีใครดูวิดีโอนั้นอีก"
แต่เธอยังให้ความสำคัญกับภาพถ่ายแต่งงาน โดยทั้งคู่เดินทางไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่ภูเขาหิมะมังกรหยก (Yulong Snow Mountain) สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในเมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
"ภาพเหล่านี้มีความหมายกับฉัน เพราะถ่ายในสถานที่ที่ฉันชอบ" เจ้าสาวกล่าว
ด้านป้าของเจ้าสาวเผยหลังงานเลี้ยงว่า รู้สึกแปลกใจที่ไม่มีพิธีตามธรรมเนียมแบบดั้งเดิม แต่ก็พอใจกับงานฉลองครั้งนี้ "แต่งานเลี้ยงยอดเยี่ยมมาก อาหารอร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลย"
ภาพจาก 寧波晚報
จากงานแต่งทั่ว ๆ ไปที่คู่รักหลายคนมักจัดงานอย่างใหญ่โต ทุ่มไม่อั้นเพื่อเนรมิตงานฉลองหรูหรา แต่คู่บ่าวสาวจากมณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน กลับกลายเป็นไวรัลด้วยการพลิกธรรมเนียมงานแต่งแบบเดิม ๆ ปล่อยวางพิธีหรู ๆ มาเน้นความเรียบง่าย แถมยังมีเงินแจกให้แขกติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกต่างหาก
จากรายงานของเว็บไซต์เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 พบว่างานแต่งดังกล่าวเป็นของ นายหวัง และ นางจู คู่รักวัย 30 ต้น ๆ ซึ่งเลือกกลับไปจัดงานฉลองแต่งงานที่บ้านเกิดแต่ละฝ่ายเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา แต่แทนที่จะจัดพิธีหรูหราตามธรรมเนียม ทั้งคู่กลับเลือกจัดงานในคอนเซ็ปต์ "4 ไม่" ประกอบด้วย
- ไม่ไปรับตัวเจ้าสาวจากบ้านเดิม
- ไม่ต้องมีขบวนรถแต่งงานหรูหรา
- ไม่จ้างพิธีกรในงานเลี้ยง
- ไม่มีช่างภาพในงาน
นอกจากนี้ยังไม่มีการเตรียมเพื่อนเจ้าบ่าวหรือเพื่อนเจ้าสาว ดังนั้น จึงไม่มีพิธีแกล้งคู่บ่าวสาว ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่เพื่อนเจ้าบ่าวจะเล่นแผลง ๆ กับคู่บ่าวสาวและเพื่อนเจ้าสาวด้วย
ภาพจาก 寧波晚報
แต่แม้จะตัดความหรูหราออกไป สิ่งที่จะตัดไม่ได้ก็คือการจัดเต็มในเรื่องอาหาร โดยที่เมืองหนิงโป บ้านเกิดของเจ้าสาว คู่รักเชิญแขกหลายร้อยคนมาร่วมโต๊ะจีน 45 โต๊ะ และทุ่มงบกว่า 70,000 หยวน หรือกว่า 351,000 บาท เป็นค่าซีฟู้ดราคาแพงและเมนูอาหารหรูต่าง ๆ ซึ่งบอกเลยว่าถูกปากถูกใจแขกสุด ๆ
ภาพจาก 寧波晚報
ในส่วนของชำร่วม ตามธรรมเนียมจีนมักแจกบุหรี่ให้แขก แต่เจ้าสาวกลับเลือกแจกซองแดงที่มีเงินอยู่ซองละ 200-300 หยวน (ราว 1,000-1,500 บาท) แทน เพราะคิดว่าในบรรดาแขกของเธอมีคนสูบบุหรี่น้อยมาก
ขณะที่ในช่วงกล่าวอวยพรของพ่อแม่คู่บ่าวสาว ซึ่งปกติจะเป็นหนึ่งในไฮไลต์ของงาน คุณพ่อของเจ้าสาวแค่กล่าวสั้น ๆ เพียง 41 วินาทีเท่านั้น โดยขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน และหวังว่าทุกคนจะอร่อยกับอาหาร
เจ้าสาวเผยว่า ทั้งเธอและสามีต่างเป็นคนเก็บตัว ไม่ชอบความวุ่นวาย และไม่อยากรบกวนญาติหรือเพื่อน ๆ "ฉันเคยไปงานแต่งใหญ่ ๆ มาบ้าง และพบว่าทั้งบ่าวสาว พ่อแม่ และแขก ต่างเหนื่อยกันหมด ฉันจึงอยากทำให้งานแต่งของตัวเองเรียบง่ายขึ้น" พร้อมเสริมว่า "ถ้าพ่อแม่ต้องล้มป่วยเพราะเครียดจากการจัดงานแต่งให้เรา มันคงไม่คุ้ม"
ทั้งนี้ ในช่วงแรกพ่อแม่ไม่ยอมรับแนวคิดดังกล่าว แต่ภายหลังก็เปลี่ยนใจยอมรับในที่สุด ส่วนเหตุผลที่ไม่ถ่ายวิดีโองานแต่ง เจ้าสาวบอกว่าเพราะ "หลังงานแต่งจบไปก็คงไม่มีใครดูวิดีโอนั้นอีก"
แต่เธอยังให้ความสำคัญกับภาพถ่ายแต่งงาน โดยทั้งคู่เดินทางไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่ภูเขาหิมะมังกรหยก (Yulong Snow Mountain) สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในเมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
"ภาพเหล่านี้มีความหมายกับฉัน เพราะถ่ายในสถานที่ที่ฉันชอบ" เจ้าสาวกล่าว
ด้านป้าของเจ้าสาวเผยหลังงานเลี้ยงว่า รู้สึกแปลกใจที่ไม่มีพิธีตามธรรมเนียมแบบดั้งเดิม แต่ก็พอใจกับงานฉลองครั้งนี้ "แต่งานเลี้ยงยอดเยี่ยมมาก อาหารอร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลย"
ภาพจาก 寧波晚報
หลังเรื่องราวงานแต่งสุดเรียบง่ายนี้ถูกสื่อใหญ่ในจีนนำไปเผยแพร่ก็กลายเป็นไวรัลทันที โดยชาวเน็ตจำนวนมากต่างให้การสนับสนุน "เป็นไอเดียที่ดีนะ เพราะในงานแต่งหลายงาน บ่าวสาวดูเหมือนต้องแสดงละครต่อหน้าแขก" ขณะที่บางส่วนไม่เห็นด้วย มองว่า "งานแต่งที่ขาดการเฉลิมฉลองที่เหมาะสม พวกเขาจะเสียใจที่ไม่ให้ความสำคัญกับวันสำคัญของตัวเอง"
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP