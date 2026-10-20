คนไข้ความดันโลหิตสูง แต่ไม่ยอมกินยา สุดท้ายสมองเป็นแบบนี้ ร่างกายถูกปิดสวิตช์ ล้มลงไปเลย อ้าง ไม่กินเพราะกลัวเป็นโรคไต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรียนหมอ by หมอแกว หมอแนต
วันที่ 20 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊ก เรียนหมอ by หมอแกว หมอแนต มีการเล่าเรื่องคนไข้ความดันสูง แต่ไม่ยอมกินยา สุดท้ายเส้นเลือดในสมองแตก เลือดออกเต็มศีรษะ อาการที่เกิดขึ้นคือ เหมือนถูกปิดสวิตช์ ล้มลงไปเลย บางคนก็จากไปอย่างรวดเร็ว บางคนก็ติดเตียง และส่วนใหญ่เกิดกับคนที่อายุไม่มาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรียนหมอ by หมอแกว หมอแนต
สำหรับเคสนี้ เกิดจากกินยาบ้าง ไม่กินยาบ้าง เพราะเชื่อว่ากินยาเยอะจะเป็นโรคไต ถ้าไม่มีอาการจะกินยาทำไม แล้วก็กินเหล้า สูบบุหรี่เป็นปกติ
สำหรับเรื่องการกินยาและเป็นโรคไต คุณหมออธิบายเพิ่มเติมว่า ยาจะช่วยควบคุมโรค แต่โรคที่คุมไม่ได้ต่างหากที่ทำให้ไตพัง กินยาแบบกิน ๆ หยุด ๆ คุมไม่ได้ สุดท้ายจบที่โรคไตด้วยตัวโรค ไม่ได้มาจากยา