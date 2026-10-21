หนุ่มเล่นดนตรี ป่วยไม่รู้ตัว แต่มีหมอเห็นรอยโรค ขอให้ไปตรวจ สุดท้ายป่วยจริง ๆ

หนุ่มเล่นดนตรี ทุกอย่างปกติ แต่มีข้อความปริศนาส่งมา บอกว่า ขอให้ไปหาหมอ อาจเป็นโรค acnomegaly สุดท้าย เป็นจริง ๆ ขอบคุณจากใจที่เตือนก่อนร้ายแรง
วันที่ 21 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊ก ฟอร์ด เอซ โซ่ ซึ่งเป็นนักดนตรี เล่าประสบการณ์การเจอกระดาษปริศนาส่งมา หลังจากเล่นดนตรี มีข้อความว่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฟอร์ด เอซ โซ่
ถึง วง Chaladpen
ขอโทษนะคะ, เป็นหมอนะคะ พอดีสังเกตเห็นมือเบส (คนที่ใส่เสื้อ-กางเกงสีดำ, แว่น)ไม่แน่ใจว่ามีตรวจสุขภาพ หรือพบหมอประจำหรือเปล่าคะ สงสัย อยากให้ตรวจเพิ่ม ภาวะ acnomegaly ค่ะ
พอเจ้าตัวได้รับข้อความ ก็เลือกที่จะไปตรวจตามคำแนะนำ แล้วโพสต์ว่า ขออนุญาติตามหาหมอที่เขียนกระดาษแผ่นนี้มาให้ผม ที่งาน cat 7 มิถุนายน ตอนนี้ผมเข้ารักษาผ่าตัดผ่านไปด้วยดี กลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วครับ อยากจะขอบคุณหมอเป็นการส่วนตัวจริง ๆ ถ้าหมอไม่ทักคงไม่รู้จักโรคนี้และอาจไม่ได้รักษาจนเกิดอันตราย เพราะตัวผมไม่มีอาการเลย ขอให้ผมได้เจอหมอผู้มีพระคุณท่านนี้ด้วยครับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฟอร์ด เอซ โซ่
ทั้งนี้ เจ้าตัวมาอัปเดตเพิ่มเติมว่า ได้ขอบคุณหมอเป็นการส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว
สำหรับโรคอะโครเมกาลี (Acromegaly) เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมใต้สมอง โดยมักจะมีเนื้องอก ทำให้ต่อมใต้สมองผลิต ฮอร์โมนการเจริญเติบโต ออกมามากเกินไปในวัยผู้ใหญ่