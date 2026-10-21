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จับคนหิ้วผงชาเขียวจากญี่ปุ่นคาสนามบิน มูลค่า 5 แสนบาท ชี้ชัดผิดกฎหมายข้อไหน

          ศุลกากรจับคนลักลอบเอาผงชาเขียวจากญี่ปุ่นเข้าไทย มูลค่า 5 แสนบาท เกือบ 1,000 ห่อ พร้อมบอกชัดผิดกฎหมายข้อไหน

ยึดผงชาเขียว

          วันที่ 21 ตุลาคม 2569 กรมศุลกากร รายงานว่า มีการตรวจสอบและจับกุมผู้โดยสารชาวไทย จำนวน 1 ราย ซึ่งเดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น ขณะผ่านช่องตรวจศุลกากรสำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีสิ่งของต้องสำแดง (ช่องเขียว)

ยึดผงชาเขียว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมศุลกากร : The Customs Department

          จากการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารรายดังกล่าว จำนวน 4 ใบ พบผงมัทฉะชาเขียวถิ่นกำเนิดต่างประเทศ บรรจุในซองและกระป๋อง รวมจำนวน 972 หีบห่อ น้ำหนักรวม 100 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่า 500,000 บาท โดยสินค้าดังกล่าวมีปริมาณเกินกว่าการใช้ส่วนตัวตามสมควร และมีลักษณะเพื่อการค้า ซึ่งไม่ได้สำแดงสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

ยึดผงชาเขียว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมศุลกากร : The Customs Department

          การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานนำของที่ยังมิได้เสียอากรและยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 242 มาตรา 252 ประกอบมาตรา 166 และมาตรา 167 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 

ยึดผงชาเขียว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมศุลกากร : The Customs Department


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จับคนหิ้วผงชาเขียวจากญี่ปุ่นคาสนามบิน มูลค่า 5 แสนบาท ชี้ชัดผิดกฎหมายข้อไหน อัปเดตล่าสุด 21 ตุลาคม 2569 เวลา 09:44:49 21,373 อ่าน
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