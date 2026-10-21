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ฝันร้ายคนซื้อห้องมือสอง ปล่อยเช่ามา 8 ปี เพิ่งรู้มีของแถมสะพรึงซ่อนบนหลังคา

           ฝันร้ายคนซื้อบ้านมือสอง หญิงจีนซื้อห้องไว้ปล่อยเช่า กลับได้ของแถมสุดสะพรึง ใครจะคิดว่าบนหลังคาจะกลายเป็นสุสาน เจ้าของเดิมหายเงียบ

ซื้อห้องมือสอง

           วันที่ 18 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ Mirror Media รายงานว่า นางหลี่ เจ้าของห้องในนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ซื้อห้องมือสองชั้นบนสุดของอาคารแห่งหนึ่งไว้ และปล่อยเช่ามานานกว่า 8 ปีโดยไม่เคยมีปัญหาอะไร แต่ใครจะคิดว่าล่าสุดเพิ่งพบความจริงสะพรึง ถึงสิ่งที่อยู่เหนือห้องนั่งเล่นที่ห้องนั้นมาโดยตลอด

           โดยเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา นางหลี่เพิ่งได้รู้ความจริงจากเพื่อนบ้านว่า บนดาดฟ้าเหนือห้องนั่งเล่นของเธอมีหลุมศพซ่อนอยู่ ร่างที่ถูกฝังไว้เป็นของเด็กชายวัย 7 ขวบที่ป่วยตายเมื่อปี 2552 แต่ไม่รู้ทำไมครอบครัวจึงนำร่างไปฝังไว้บนนั้น 

           หากเรื่องที่ฟังจากเพื่อนบ้านเป็นความจริง นั่นหมายความว่ามีหลุมศพอยู่เหนือห้องนี้มาแล้วถึง 8 ปีก่อนที่นางหลี่จะซื้อห้อง ด้วยความตกใจเธอแจ้งตำรวจทันที ซึ่งเมื่อทางตำรวจมาขุดสิ่งที่บอกว่าเป็น "หลุมศพบนดาดฟ้า" ก็พบซากกระดูกและฟันจริง ๆ จึงนำกลับไปตรวจพิสูจน์ 

           สำหรับหลุมศพดังกล่าวสร้างขึ้นอย่างง่าย ๆ ด้วยการนำเศษวัสดุก่อสร้างมากองทับไว้ อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลากว่า 8 ปีที่ถือครองห้องนี้ นางหลี่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน เพราะระหว่างซื้อขาย ทั้งเจ้าของเดิมและนายหน้าไม่ได้แจ้งข้อมูลดังกล่าว ตอนนี้เธอต้องการเรียกค่าเสียหาย แต่กลับติดต่อทั้งสองฝ่ายไม่ได้เลย

ซื้อห้องมือสอง
ภาพจาก Weibo

           ด้านทนายความอธิบายว่า หากพิสูจน์ได้ว่าผู้ขายรู้อยู่แล้วว่ามีหลุมศพบนหลังคาแต่ปกปิดไว้ ตามกฎหมายจีนอาจถือเป็นการฉ้อฉล ผู้ซื้อมีสิทธิเพิกถอนสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายได้ แต่เนื่องจากกฎหมายกำหนดอายุความไว้ 1 ปี และผู้ซื้อต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเจ้าของเดิมรู้เรื่องนี้ ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำว่า นอกจากตรวจสภาพบ้านแล้ว คนที่จะซื้อบ้านมือสองควรสอบถามประวัติความเป็นมาของบ้านจากเพื่อนบ้านโดยรอบด้วย

           หลังเรื่องนี้แพร่ออกไป ก็ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างมาก ชาวเน็ตจำนวนมากตั้งข้อสงสัยว่าเจ้าของเดิมน่าจะจงใจปกปิดข้อมูล และยังรู้สึกขนลุกแทนผู้เช่าที่เคยอาศัยในห้องนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา 


ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media


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ฝันร้ายคนซื้อห้องมือสอง ปล่อยเช่ามา 8 ปี เพิ่งรู้มีของแถมสะพรึงซ่อนบนหลังคา โพสต์เมื่อ 21 ตุลาคม 2569 เวลา 10:37:49 6,716 อ่าน
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