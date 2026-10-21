ดีเดย์วันนั่งรถไฟฟ้าสายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี เริ่มเมื่อไร เตรียมตัวรอได้ เวลาผ่านไปเร็ว

ดีเดย์ วันนั่งรถไฟฟ้าสายสีส้ม ฝั่งตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เริ่มตั้งแต่เมื่อไร เตรียมตัวรอได้เลยอีกไม่นาน พร้อมอัปเดตสายอื่น ๆ
วันที่ 21 ตุลาคม 2569 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า ในช่วงเดือนธันวาคม 2570 จะมีการทดลองให้ใช้บริการฟรี สำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันออก (ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)) ก่อนที่จะเปิดบริการเก็บค่าโดยสารตั้งแต่เดือนมกราคม 2571 เป็นต้นไป
ขณะที่รถไฟฟ้าสายสีอื่น ๆ จะมีแผนกำหนดการเปิดใช้งานดังนี้
- สายสีส้ม ส่วนตะวันตก (บางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) คาดว่า เปิดใช้บริการกรกฎาคม 2573
- สายสีม่วงใต้ (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) คาดว่า เปิดใช้บริการในปี 2573