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ดีเดย์วันนั่งรถไฟฟ้าสายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี เริ่มเมื่อไร เตรียมตัวรอได้ เวลาผ่านไปเร็ว

          ดีเดย์ วันนั่งรถไฟฟ้าสายสีส้ม ฝั่งตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เริ่มตั้งแต่เมื่อไร เตรียมตัวรอได้เลยอีกไม่นาน พร้อมอัปเดตสายอื่น ๆ

รถไฟฟ้าสายสีส้ม

          วันที่ 21 ตุลาคม 2569 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า ในช่วงเดือนธันวาคม 2570 จะมีการทดลองให้ใช้บริการฟรี สำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันออก (ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)) ก่อนที่จะเปิดบริการเก็บค่าโดยสารตั้งแต่เดือนมกราคม 2571 เป็นต้นไป

รถไฟฟ้าสายสีส้ม

ขณะที่รถไฟฟ้าสายสีอื่น ๆ จะมีแผนกำหนดการเปิดใช้งานดังนี้


          - สายสีส้ม ส่วนตะวันตก (บางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) คาดว่า เปิดใช้บริการกรกฎาคม 2573

          - สายสีม่วงใต้ (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) คาดว่า เปิดใช้บริการในปี 2573



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ดีเดย์วันนั่งรถไฟฟ้าสายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี เริ่มเมื่อไร เตรียมตัวรอได้ เวลาผ่านไปเร็ว โพสต์เมื่อ 21 ตุลาคม 2569 เวลา 11:49:13 5,675 อ่าน
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