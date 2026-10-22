HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

นางฟ้าเชียร์ลีดเดอร์ เดินเส้นทางใหม่ เล่าประสบการณ์แรกในกองถ่าย ตื่นเต้นจนตัวแข็ง

          ยุนซูอา สาวเกาหลี อดีตเชียร์ลีดเดอร์ เดบิวต์นักแสดง AV ญี่ปุ่น โพสต์เล่าประสบการณ์แรกในกองถ่าย แต่คนโฟกัสอดีตปริศนา สงสัยหรือแค่คาแรกเตอร์

ยุนซูอา

          วันที่ 20 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวของ ยุนซูอา (Yoon Su-a) สาวเกาหลีใต้ เจ้าของหน้าอกคัพ H ที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่น เธออ้างตัวว่าเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์อยู่ที่เกาหลีใต้ และมีผลงานเชียร์ในสนามกีฬาต่าง ๆ ก่อนจะเพิ่งเดบิวต์เป็นนางเอก AV เมื่อไม่นานมานี้ที่ญี่ปุ่น ซึ่งแม้จะเป็นผลงานแรก แต่ต้องบอกเลยว่าน้องใหม่คนนี้ใจกล้าไม่เบา 

ยุนซูอา
ภาพจาก Instagram suuneko8

          โดย ยุนซูอา โพสต์โซเชียลเล่าถึงความรู้สึกหลังถ่ายทำผลงานเรื่องแรก ซึ่งเป็นการเข้าฉากแบบทรีซั่ม หรือแบบ 3 คน ยอมรับว่าตอนแรกเธอตื่นเต้นจนตัวแข็ง แต่นักแสดงชายสุดยอดมากจริง ๆ เธอยังฝากให้แฟน ๆ ติดตามผลงาน โดยบอกว่าผลงานเดบิวต์จะดุเดือดมากจริง ๆ รอติดตามกันได้เลย

ยุนซูอา
ภาพจาก Instagram suuneko8

ยุนซูอา
ภาพจาก Instagram suuneko8

          รายงานเผยว่า ยุนซูอา เพิ่งเดบิวต์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยผลงานชูจุดขายเรื่องเชียร์ลีดเดอร์ เธอยังสวมชุดเชียร์ลีดเดอร์โชว์หุ่น พร้อมด้วยใบหน้าสดใส ความน่ารักแบบติดเซ็กซี่นี้เองที่ทำให้เธอได้รับความสนใจจากแฟน ๆ ผู้ชายจำนวนมาก 

          อย่างไรก็ตาม แม้ค่ายที่ออกผลงานให้ ยุนซูอา จะแนะนำว่าเธอเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ที่เชียร์อยู่ในสนามกีฬา แต่อดีตของเธอกลับค่อนข้างลึกลับ เนื่องจากแทบไม่พบคลิปที่เธอทำหน้าที่เชียร์อยู่ในสนามจริง ๆ เลย จนภาพลักษณ์ดังกล่าวถูกตั้งข้อสงสัยว่าจริงหรือไม่ 

ยุนซูอา
ภาพจาก Instagram suuneko8

          แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือแค่คาแรกเตอร์ ภาพลักษณ์ "เทพธิดาเชียร์ลีดเดอร์" ก็ทำให้เธอโด่งดังทันทีที่ก้าวเข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่ และกลายเป็นอีกหนึ่งวิธีโปรโมตของวงการนี้

ยุนซูอา
ภาพจาก Instagram suuneko8

ยุนซูอา
ภาพจาก Instagram suuneko8


ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นางฟ้าเชียร์ลีดเดอร์ เดินเส้นทางใหม่ เล่าประสบการณ์แรกในกองถ่าย ตื่นเต้นจนตัวแข็ง โพสต์เมื่อ 22 ตุลาคม 2569 เวลา 16:23:09 3,343 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล หวยลาว
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา ซุบซิบดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล ฟุตบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด บัวขาว บัญชาเมฆ ดูดวง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 วันฮาโลวีน วันลอยกระทง 2569 ตรวจหวยลาว วันหยุดตุลาคม 2569 เงินเยียวยาน้ำท่วม ลดหย่อนภาษี งานแต่งโอ๋ ภัคจีรา
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ปฏิทินปี 2570 วันสำคัญ 2569 นาคี 3 ราคาน้ำมันล่าสุด เงินเยียวยาน้ำท่วม งานฮาโลวีน 2026 ประวัติลอยกระทง วันพระ 2569 ปีชง 2570 แต้ว ณฐพร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย