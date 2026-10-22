นางฟ้าเชียร์ลีดเดอร์ เดินเส้นทางใหม่ เล่าประสบการณ์แรกในกองถ่าย ตื่นเต้นจนตัวแข็ง

ยุนซูอา สาวเกาหลี อดีตเชียร์ลีดเดอร์ เดบิวต์นักแสดง AV ญี่ปุ่น โพสต์เล่าประสบการณ์แรกในกองถ่าย แต่คนโฟกัสอดีตปริศนา สงสัยหรือแค่คาแรกเตอร์
ภาพจาก Instagram suuneko8
ภาพจาก Instagram suuneko8
ภาพจาก Instagram suuneko8
อย่างไรก็ตาม แม้ค่ายที่ออกผลงานให้ ยุนซูอา จะแนะนำว่าเธอเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ที่เชียร์อยู่ในสนามกีฬา แต่อดีตของเธอกลับค่อนข้างลึกลับ เนื่องจากแทบไม่พบคลิปที่เธอทำหน้าที่เชียร์อยู่ในสนามจริง ๆ เลย จนภาพลักษณ์ดังกล่าวถูกตั้งข้อสงสัยว่าจริงหรือไม่
ภาพจาก Instagram suuneko8
ภาพจาก Instagram suuneko8
ภาพจาก Instagram suuneko8
วันที่ 20 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวของ ยุนซูอา (Yoon Su-a) สาวเกาหลีใต้ เจ้าของหน้าอกคัพ H ที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่น เธออ้างตัวว่าเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์อยู่ที่เกาหลีใต้ และมีผลงานเชียร์ในสนามกีฬาต่าง ๆ ก่อนจะเพิ่งเดบิวต์เป็นนางเอก AV เมื่อไม่นานมานี้ที่ญี่ปุ่น ซึ่งแม้จะเป็นผลงานแรก แต่ต้องบอกเลยว่าน้องใหม่คนนี้ใจกล้าไม่เบา
ภาพจาก Instagram suuneko8
โดย ยุนซูอา โพสต์โซเชียลเล่าถึงความรู้สึกหลังถ่ายทำผลงานเรื่องแรก ซึ่งเป็นการเข้าฉากแบบทรีซั่ม หรือแบบ 3 คน ยอมรับว่าตอนแรกเธอตื่นเต้นจนตัวแข็ง แต่นักแสดงชายสุดยอดมากจริง ๆ เธอยังฝากให้แฟน ๆ ติดตามผลงาน โดยบอกว่าผลงานเดบิวต์จะดุเดือดมากจริง ๆ รอติดตามกันได้เลย
ภาพจาก Instagram suuneko8
ภาพจาก Instagram suuneko8
รายงานเผยว่า ยุนซูอา เพิ่งเดบิวต์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยผลงานชูจุดขายเรื่องเชียร์ลีดเดอร์ เธอยังสวมชุดเชียร์ลีดเดอร์โชว์หุ่น พร้อมด้วยใบหน้าสดใส ความน่ารักแบบติดเซ็กซี่นี้เองที่ทำให้เธอได้รับความสนใจจากแฟน ๆ ผู้ชายจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม แม้ค่ายที่ออกผลงานให้ ยุนซูอา จะแนะนำว่าเธอเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ที่เชียร์อยู่ในสนามกีฬา แต่อดีตของเธอกลับค่อนข้างลึกลับ เนื่องจากแทบไม่พบคลิปที่เธอทำหน้าที่เชียร์อยู่ในสนามจริง ๆ เลย จนภาพลักษณ์ดังกล่าวถูกตั้งข้อสงสัยว่าจริงหรือไม่
ภาพจาก Instagram suuneko8
แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือแค่คาแรกเตอร์ ภาพลักษณ์ "เทพธิดาเชียร์ลีดเดอร์" ก็ทำให้เธอโด่งดังทันทีที่ก้าวเข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่ และกลายเป็นอีกหนึ่งวิธีโปรโมตของวงการนี้
ภาพจาก Instagram suuneko8
ภาพจาก Instagram suuneko8
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday